Tentato omicidio a Marina di Ravenna. Rivale preso a forbiciate: patteggia 3 anni e 8 mesi

Nella tarda mattinata di ieri davanti al giudice Andrea Galanti, ha patteggiato tre anni e otto mesi di reclusione il 35enne operaio specializzato, originario di Napoli e residente ad Alfonsine, che nella notte tra il 27 e il 28 maggio scorso davanti a un bar di Marina di Ravenna con un paio di forbici aveva sferrato cinque fendenti a un 41enne nato a Cremona ma residente da tempo a Ravenna. L’uomo, difeso dall’avvocato Luca Donelli, si trova ai domiciliari. In quanto al rivale, il suo avvocato Antonio Diogene ha già incassato un primo risarcimento quale acconto per il danno totale lamentato.

Pochi dubbi sull’inquadramento giuridico della vicenda, ovvero il tentato omicidio pluriaggravato (dalla premeditazione e dai futili motivi): la consulenza medico-legale disposta dal pm Silvia Ziniti titolare del fascicolo, aveva confermato che i colpi erano stati inferti in punti vitali. Pochi dubbi anche sulla dinamica: l’episodio era stato ripreso dall’obiettivo delle telecamere di sicurezza: tanto che la procura aveva chiesto il giudizio immediato (subito a processo saltando l’udienza preliminare) a cui era seguita la richiesta della difesa per un rito alternativo: il patteggiamento appunto.

Secondo le verifiche della polizia, la molla che aveva fatto scattare l’azione del 35enne - il quale si era infilato in tasca forbici con lame lunghe 7,5 centimetri prima di andare a cercare il 41enne - è da inquadrarsi nei pregressi rapporti con una donna: prima compagna dell’imputato e poi del 41enne. Ed era stata proprio lei a riferire al 35enne di essere stata malmenata dall’altro. L’uomo era allora andato a cercare il 41enne e lo aveva trovato ai tavolini esterni di un locale rivierasco.

Come immortalato nitidamente dalle telecamere di sicurezza e confermato da tutti i testimoni oculari (compreso il gestore e diversi avventori), all’inizio i due avevano cominciato a parlare in maniera all’apparenza tranquilla. A un certo punto era arrivata la donna prendendo a insultare il 41enne: e di fronte a quella scena, il 35enne aveva cambiato atteggiamento prima afferrando per il collo l’altro uomo e poi bersagliandolo con una raffica di fendenti nonostante il tentativo della donna di frapporsi per farlo desistere ("Ti prego, basta!"). Nel pomeriggio del giorno dopo, era stato l’ospedale di Ravenna, non appena giunto il 41enne, ad avvertire il posto di polizia interno per via di quelle ferite da taglio.

Infine il 35enne si era presentato assieme al suo avvocato in questura per offrire la propria collaborazione alla ricostruzione dell’accaduto: anche se a quel punto gli investigatori conoscevano già il suo nome. Dopo qualche giorno sul sospettato si era abbattuta un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Secondo la versione offerta agli investigatori della squadra Mobile, lui quel giorno si trovava impegnato in una grigliata: e per chiarire con l’altro, si era infilato in tasca le forbici da carne che stava maneggiando ed era andato a cercarlo. Una assoluta carenza di freni inibitori – aveva sintetizzato il gip Janos Barlotti – con un evidente pericolo di reiterazione del reato.