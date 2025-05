Tentato omicidio a Massa: la parola al medico legale

Il medico dovrà dire con quale angolazione sono stati menati quei fendenti. E soprattutto qual è stato il loro preciso potenziale: se cioè avrebbero potuto provocare ferite mortali. Per gettare piena luce sul tentato omicidio verificatosi a Massa Lombarda nel pomeriggio del primo maggio scorso, ieri mattina il pm Francesco Coco titolare del fascicolo ha affidato specifico incarico al medico legale bolognese Matteo Tudini. Per ora l’arrestato - Humberto Martin Camacho Stucchi 35enne di origine peruviana difeso dall’avvocato Michele Lombini - resta in custodia cautelare in carcere. La difesa si è riservata di presentare istanza più avanti per una misura restrittiva più attenuata.

A suo tempo davanti al gip Andrea Galanti, nel corso dell’udienza di convalida il 35enne aveva raccontato di avere solo reclamato un paio di occhiali da sole dall’uomo poi ferito. E di averci per questo discusso fino alle spinte reciproche ma di non averlo accoltellato: perché era stato l’altro - a suo dire - che, cadendo, era finito contro la bottiglia di birra che teneva in mano. E i cocci gli avevano a quel punto procurato quelle ferite per le quali era poi stato ricoverato all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena. Una versione che non aveva convinto il gip il quale, dopo avere convalidato l’arresto, aveva deciso per il carcere per pericolo di reiterazione del reato e di fuga (i carabinieri avevano bloccato il 35enne a Conselice dopo essere scappato in auto per una decina di chilometri).

Stucchi, nato a Lima, da un paio d’anni in Romagna, risulta incensurato e di professione fa l’elettricista (principalmente monta pannelli fotovoltaici). Un profilo il suo non esattamente da criminale. Ma in questa vicenda - come davanti al gip puntualizzato dal suo stesso legale - esiste un non detto da parte di tutti i protagonisti. Una zona tutt’altro che chiara che potenzialmente occhieggia agli ambienti della droga e che gli inquirenti intendono approfondire. Da parte sua il ferito aveva in sintisi detto a verbale che il peruviano era entrato con fare agitato in cerca di taluni nordafricani nel posto dove lui si trovava assieme ad altri due uomini (due italiani come lui). A quel punto lui avrebbe tentato di calmarlo beccandosi i però fendenti.

Secondo quanto ricostruito dall’Arma anche grazie a varie telecamere di videosorveglianza, tutto era accaduto all’interno di un edificio in stato di abbandono che una volta era pizzeria. Il peruviano, armato di due coltelli (da sub e a serramanico), aveva avvicinato il rivale davanti ai due testimoni e aveva menato i primi fendenti ai fianchi. Poi a un certo punto avrebbe tirato una coltellata forte all’altezza del collo: l’altro però aveva fatto in tempo a pararla con una mano rimediando tuttavia una ferita che potrebbe secondo i medici costituire un danno permanente della funzionalità dell’arto. In seguito il ferito era scappato per poi chiamare il 112. Anche per il peruviano era seguita una fuga culminata con arresto e carcere.