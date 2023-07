Tentato omicidio a Massa, subito a giudizio

Tre le aggravanti contestate. Ci sono quella legata al rapporto (i due sono sposati), la premeditazione e infine l’uso di una sostanza secondo l’accusa mescolata al cibo per tramortire il compagno. La procura ha chiuso l’indagine sul tentato omicidio verificatosi il 3 dicembre scorso in una villetta di Massa Lombarda, con un giudizio immediato per l’uomo fermato quella stessa notte dai carabinieri.

Si tratta di Gianpiero Sandri, 68enne tassista in pensione tutt’ora detenuto in carcere a Ravenna sulla base della misura cautelare emessa a suo tempo dal gip Sabrina Bosi. In ragione della richiesta di un rito alternativo, per l’uomo ieri mattina c’è stata la prima udienza davanti al gip Janos Barlotti. Il nuovo difensore dell’imputato - l’avvocato Chiara Belletti - ha chiesto un rinvio sia per esaminare meglio le carte che per valutare la possibilità di risarcire la vittima, un 56enne tutelato dall’avvocato Daniela Mascherini. Per questi, la prognosi iniziale era stata fissata in 20 giorni anche se sarebbe potuta andargli decisamente peggio visto che era stato colpito nel sonno alla testa con un oggetto simile a un falcetto, anche se presumibilmente usato con il dorso della lama e non con il taglio.

Secondo quanto ricostruito nelle indagini coordinate dal pm Monica Gargiulo, l’episodio era stato alimentato dalla gelosia verso una terza persona. I due, sposati in unione civile al Comune di Bologna (città della quale sono originari), erano probabilmente in crisi da qualche tempo. Di fatto il 68enne - prosegue l’accusa - avrebbe pianificato il delitto aiutandosi con farmaci dall’effetto ipnotico, forse benzodiazepine nascoste nel dolce. I rilievi dei Ris in tal senso, non hanno consentito di identificare tale sostanza nelle coppette del gelato che proprio quella notte - o comunque a ridosso dei fatti - erano state usate dai due. Per la ricostruzione della procura, si era trattato di una sortita comunque sia riuscita - anche se il 56enne giusto qualche giorno prima potrebbe avere assunto sonniferi per via delll’insonnia - oltre che propedeutica al resto dell’azione attribuita all’imputato. E cioè il 68enne da un ricovero attrezzi in giardino aveva recuperato la potenziale arma del delitto per poi, attorno alle mezzanotte, menare un fendente alla testa del compagno ormai reso inerme.

A lanciare l’allarme, era stata la stessa vittima svegliatasi di soprassalto e uscita di casa per chiedere aiuto. Intanto il 68enne era scappato in auto: una fuga la sua terminata quando, verso le 3, i carabinieri lo avevano intercettato. Per riuscire a rintracciarlo, oltre ai militari di Massa Lombarda, si erano attivati sul territorio i colleghi di Sant’Agata sul Santerno e del Radiomobile di Lugo. L’uomo aveva spiegato in buona sostanza che non voleva affatto fuggire ma che la sua intenzione era quella di andare da qualche parte per farla finita. La prossima udienza per lui è stata fissata ad autunno.

Andrea Colombari