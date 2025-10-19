Tentato omicidio a Porto Corsini. Nuovo sopralluogo dei carabinieri. Si cercano video per le indagini

Su delega della procura, i carabinieri sono tornati a Porto Corsini sul punto nel quale giovedì notte Carlo Piccolo - 37enne originario di Pomigliano d’Arco (Napoli) - ha investito il padre 70enne del suo rivale ferendolo gravemente. L’uomo si trova sempre ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena in gravissime condizioni. Mentre per quanto riguarda l’udienza di convalida dell’arresto del 37enne, è stata fissata per domani mattina davanti al gip: l’uomo deve rispondere di tentato omicidio aggravato e di danneggiamenti.

Tra le altre cose i militari - coordinati dal pm Angela Scorza - stanno cercando eventuali telecamere attive che abbiano magari potuto immortalare il momento dell’impatto. Verifiche sono in corso anche sulle motivazioni che avrebbero spinto il 37enne a investire il 70enne. Sia lui che il figlio dell’uomo ferito, devono ancora essere ascoltati dal magistrato.

Secondo quanto finora delineato, a fare scattare tutto sarebbero stati anni di ruggini alimentate da qualche dispetto, da diatribe di varia natura, da prestiti da 20-30 euro con restituzioni ritenute tardive o assenti. Nella serata di giovedì il 37enne avrebbe dunque telefonato al suo rivale per pronunciare minacce di questo tipo: "Io ti ammazzo, ti brucio l’auto". La questione sembrava essersi esaurita lì: tuttavia verso le 22 ecco invece il 37enne palesarsi sotto casa dell’altro con un gancio di metallo del tipo di quelli usati per trascinare le roulotte: con quello - prosegue l’accusa - è riuscito a spaccare il lunotto dell’auto parcheggiata sotto all’abitazione e poi se ne è andato. A quel punto padre e figlio sono scesi in strada per verificare cosa fosse accaduto. E proprio mentre erano lì a controllare la vettura, ecco presentarsi di nuovo il 37enne: questa volta brandendo una bottiglia contenente liquido infiammabile.

Quindi ne avrebbe spruzzato sia all’interno della vettura che addosso al 70enne. Poi è ripartito. Ma dopo poco ha inchiodato, ha innestato la retro e ha travolto il 70enne: questi, centrato all’improvviso, è caduto battendo la testa e perdendo i sensi. Nuova frenata del 37enne e nuova ripartenza: ma - prosegue l’accusa - ancora una volta ha inchiodato innestando la retro. Di fatto il figlio è riuscito ad afferrarlo per i vestiti e a trascinarlo via dalla traiettoria giusto in tempo. Infine il 37enne è fuggito ed è stato rintracciato poco dopo la mezzanotte a casa sua dai carabinieri.