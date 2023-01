Tentato omicidio a Ravenna: colpisce il compagno con una roncola, fermato

Ferisce il compagno con una roncola in provincia di Ravenna

Stalking a Bologna, rompe con un mattone la finestra della ex: finisce ai domiciliari

Per approfondire:

Massa Lombarda (Ravenna), 8 gennaio 2023 – Un diverbio domestico tra conviventi. La gelosia forse il motore capace di armare la mano di uno dei due. E poi quel colpo in testa sferrato con un oggetto contundente e di un certo peso, qualcosa che potrebbe assomigliare a una roncola. E infine la fuga da casa di entrambi: il primo, verso l’impunità; e l’altro, verso i soccorritori. Ma su quanto accaduto la notte del 3 dicembre scorso in un appartamento di Massa Lombarda – e finora inedito –, esistono diversi punti interrogativi sui quali la procura ravennate intende fare luce. A partire da una circostanza che, se confermata, aggraverebbe la posizione dell’uomo poi bloccato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio, un pensionato 68enne italiano. Perché gli inquirenti vogliono capire quanto possano essere fondati taluni sospetti della prim’ora: ovvero che per avere fisicamente ragione del convivente, il 68enne si possa essere servito di un escamotage al fine di stordirlo: tipo un calmante forse mescolato ad hoc al cibo o a una bevanda. Certo, solo ipotesi preliminari che però, se confermate nel corso degli accertamenti, aggiungerebbero al fascicolo una ulteriore aggravante: quella dell’avere agito con premeditazione. Che si sommerebbe alla prima aggravante di natura più formale:...