Tentato omicidio, il sedicenne resta in cella

Dovrà restare in carcere al Pratello il 16enne accusato di avere tentato di uccidere un 15enne a Faenza il 30 dicembre scorso. Lo ha deciso tribunale del Riesame di Bologna respingendo la richiesta di scarcerazione formulata dall’avvocato difensore Carlo Benini. Quest’ultimo in buona sostanza aveva sostenuto che non dovesse essere configurato il tentato omicidio in quanto il 15enne - di origine magrebina - aveva reagito nell’ambito di una rissa senza avere l’intenzione di ammazzare nessuno, tanto più che il 16enne, pure lui di origine nordafricana, era stato dimesso con prognosi di 5 giorni: andavano cioè semmai contestate le lesioni.

Per i magistrati bolognesi invece sarà il giudice di merito a dovere valutare l’eventuale derubricazione dell’ipotesi di reato che per ora resta di tentato omicidio. L’esigenza cautelare nasce inoltre dal fatto che si sta ancora procedendo con una valutazione globale dell’accaduto. Ai poliziotti del locale Commissariato, da subito il 16enne, in forte stato di agitazione e a petto nudo vestito solo di pantaloni rossi della tuta, aveva ammesso di avere "accidentalmente accoltellato" il 15enne.

La lite era scoppiata per futili motivi legati a un parcheggio (la procura di Ravenna ha aperto un fascicolo per rissa contro il padre del ferito e lo zio dell’arrestato). Una testimone da casa aveva visto quel giovane in pantaloni rossi che, dopo essere stato colpito con un pugno, si allontanava per poi tornare con due coltelli in mano, ritrovati in casa sua sporchi di sangue dagli investigatori. Secondo un altro testimone il giovane, dopo avere compiuto l’accoltellamento, era tornato armato anche di bastone.

Durante l’interrogatorio davanti al gip del tribunale dei Minorenni di Bologna, l’indagato aveva spiegato di avere deciso di prendere quei coltelli dopo essere stato aggredito: non era sua intenzione - aveva aggiunto - colpire il 15enne, a suo dire rimasto ferito mentre tentava di disarmarlo. Per il gip era però evidente il tentativo di minimizzare l’accaduto "e di deresponsabilizzarsi; così come l’incapacità di comprendere la gravità della condotta tenuta e di una reazione sproporzionata indice di mancanza di controllo".

Da qui l’esigenza della custodia cautelare in carcere, applicata dopo la convalida dell’arresto degli agenti, in luogo dei domiciliari in quanto "l’ambiente familiare appare non adeguato" a frenarne l’impulsività. Per il gip del resto si è di fronte a una "elevata capacità delinquenziale dell’indagato", il quale per motivi banali, aveva "agito con una violenza e una aggressività inaudite, avendo colpito il giovane con un fendente all’addome", tale da rendere necessario l’intervento chirurgico.