Ravenna, lite al bar: accoltella un cliente e tenta di investirlo con l’auto

Ravenna, 31 luglio 2023 – Una lite al bar finisce nel sangue: è successo ieri mattina nel bar Enadas – Circolo della Repubblica di Sant’Alberto, frazione di Ravenna.

Un operaio di 45 anni, di origine domenicana, Jorge Vasquez Bandini, è stato arrestato per tentato omicidio e ora si trova in carcere.

L’uomo, nel corso di un acceso diverbio, ha afferrato all’improvviso un coltello del locale e ha colpito ripetutamente alle braccia e all’addome un cubano di 38 anni, che, soccorso e portato in ospedale, fortunatamente non è in pericolo di vita.

Dopo averlo ferito,Vasquez Bandini ha tentanto anche di investire con la sua auto la vittima e alcuni giovani che prestavano i primi soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che per ricostruire il fatto hanno visionato anche le telecamere di videosorveglianza del locale.