Agguato incendiario e tentato omicidio a Porto Corsini, i carabinieri bloccano il sospettato

Ravenna, 17 ottobre 2025 – E’ stato bloccato dai carabinieri l’uomo sospettato del tentato agguato incendiario seguito dall’investimento di un altro uomo, ora ricoverato in gravi condizioni al ‘Bufalini’ di Cesena, avvenuto nella tarda serata di ieri, giovedì 16 ottobre, a Porto Corsini. Si tratta di un 37enne di origine partenopea, ora accusato di tentato omicidio e danneggiamento aggravato.

È successo tutto in pochi attimi poco dopo le 21 di ieri sera in via 6 dicembre 1944 a Porto Corsini. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, un uomo è arrivato a bordo della sua auto, una Bmw. Aveva un’intenzione chiara: bruciare un’auto, per non si sa quale motivo. Infatti è sceso dalla sua Bmw con una bottiglia piena di benzina ma proprio mentre stava preparandosi ad incendiare l’auto è uscito di casa il padre del proprietario del mezzo.

Ne è nata una discussione al culmine della quale l’aspirante piromane è risalito a bordo della Bmw ed è partito a tutta velocità investendo in pieno il padre del proprietario dell’auto per poi dileguarsi.

Subito è scattato l’allarme. Sul posto è arrivata l’elimedica del 118 che, vista la gravità delle condizioni del ferito, lo ha trasportato all’ospedale ’Bufalini’, dove ora è ricoverato in coma farmacologico.

Questa mattina, venerdì 17 ottobre, è stato rintracciato dai carabinieri il sospettato di quanto accaduto: il 37enne di origine partenopea, poi bloccato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio e danneggiamento aggravato.