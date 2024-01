Tentato omicidio, resta in carcere. Il Gip: "Pericoloso e senza scrupoli"

Resta in carcere, al Pratello di Bologna, il 16enne – italiano di etnia magrebina – arrestato a Faenza il 30 dicembre per il tentato omicidio di un altro minorenne di origine nordafricana, episodio al culmine di un litigio in strada tra i rispettivi familiari per motivi di parcheggio. Tutelato dall’avvocato Matteo Olivieri, l’indagato ha risposto alle domande del Gip Chiara Alberti, manifestando la propria angoscia per il coetaneo, rendendo piena ammissione dei fatti. La difesa aveva chiesto una misura più tenue, cosa che avrebbe consentito al giovane di continuare a frequentare la scuola, e tornerà a chiedere la scarcerazione al Tribunale del riesame.

Per ora il giudice ha valutato diversamente. Ai poliziotti, già da subito il 16enne aveva detto di avere “accidentalmente“ accoltellato la vittima, di 15 anni, mentre appariva in forte stato di agitazione e a petto nudo vestito solo di pantaloni rossi della tuta. Le lite era scoppiata per futili motivi legati alla circolazione stradale e in parallelo la Procura di Ravenna ha aperto un fascicolo per rissa contro il padre del ferito e lo zio dell’arrestato. Una testimone, dalla finestra di casa, aveva visto quel giovane in pantaloni rossi che, dopo essere stato colpito con un pugno, si allontanava per poi tornare con due coltelli in mano, poi ritrovati in casa sua dagli investigatori sporchi di sangue. Secondo un altro testimone il giovane, dopo avere compiuto l’accoltellamento, era tornato armato anche di bastone. Durante l’interrogatorio l’indagato ha spiegato di aver deciso di prendere quei coltelli dopo essere stato aggredito e che non era sua intenzione colpire il coetaneo, a suo dire rimasto ferito mentre tentava di disarmarlo. Per il giudice è evidente il tentativo di minimizzare l’accaduto, "e di deresponsabilizzarsi, così come l’incapacità di comprendere la gravità della condotta tenuta e di una reazione ritenuta sproporzionata e indice di mancanza di controllo".

Da qui l’esigenza della custodia cautelare in carcere, in luogo degli arresti domiciliari in quanto "l’ambiente familiare – a giudizio del magistrato – appare non adeguato" a frenarne l’impulsività. Il gip parla di "elevata capacità delinquenziale dell’indagato", che per motivi banali "ha agito con una violenza e una aggressività inaudite, avendo colpito il giovane con un fendente all’addome", tale da rendere necessario l’intervento chirurgico (è poi stato dimesso con prognosi di 5 giorni). Nell’ordinanza che dispone la custodia in carcere si parla di "forte pericolosità sociale" del 16enne, dovuta a "totale carenza di scrupoli e impressionante noncuranza del valore della vita altrui". A ciò aggiunge un atteggiamento di "indifferenza alle leggi", in quanto lo stesso risulta gravato da un precedente sempre per reati contro la persone, "in una escalation di violenza".

Lorenzo Priviato