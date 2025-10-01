Tentò furto durante alluvione. Operaio a processo

Siamo in via Renaccio a Faenza. La data è quella del 31 maggio 2023. Non un giorno qualsiasi: ma uno dei giorni che aveva seguito la terribile seconda alluvione del maggio 2023. Faenza, e non solo, in ginocchio. E quella signora che abita in via Renaccio, uno dei punti caldi della devastazione, rincasando aveva trovato impronte dentro alla propria abitazione. E poi un uomo con tuta blu da lavoro, stivali di gomma, maglietta verde e zainetto in mano. Non un volontario, uno dei quei ragazzi che sarebbero poi stati ribattezzati ’angeli del fango’. Ma uno sconosciuto che alla vista della donna si era subito defilato. E che poi era stato identificato da una pattuglia del carabinieri. Si tratta di un 46enne di origine straniera residente a Solarolo e denunciato a caldo. Per l’uomo, difeso dall’avvocato Nicola Laghi, al netto dell’udienza predibattimentale di ieri mattina, il giudice del tribunale di Ravenna ha stabilito che il processo debba continuare: se ne riparlerà a gennaio.

E torniamo nel frattempo a quegli sciagurati giorni di maggio del 2023. Erano circa le 14 quando la padrona di casa, tornando tra le sue mura, aveva incrociato e messo in fuga quello sconosciuto. Lei era persino riuscita a fotografarlo. Un paio d’ore dopo i militari erano riusciti a rintracciare il sospettato a breve distanza: addosso aveva gli stessi indumenti immortalati nella foto. Inoltre da una rapida verifica era emerso che aveva precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, la persona e gli stupefacenti. Inoltre il questore nel giugno 2016 aveva emesso nei suoi confronti un avviso orale a cambiare condotta di vita. Alle prime domande, l’uomo aveva risposto di trovarsi lì per fare delle pulizie dopo l’alluvione. In merito invece all’ingresso nell’abitazione della donna, aveva risposto che stava cercando merce sparpagliatasi durante l’alluvione e che era entrato anche per vedere i danni provocati dall’acqua. A quel punto era stato portato in caserma visto che lui stesso aveva confermato di essere entrato nella casa. Ed era stato denunciato a piede libero per furto aggravato.

Andrea Colombari