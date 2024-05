Teodoacre, l’improvvisatore di versi

Scavando tra gli autori ravennati è facile imbattersi in ’Teodoacre’. Chi era costui? Verrebbe da pensare a un equivoco fin dalla lettura di un testo col quale si presenta riferendo al re degli eruli (in realtà Odoacre) quel soprannome in cui vi ’annette’ in parte Teodorico.

Al secolo Vico Giardini, sulla sua vita si può solo dedurre. Cacciatore incallito e romagnolo da convivio, nato probabilmente negli ultimi decenni del 1800, spesso confuso per la licenziosità dei suoi versi con Stecchetti, godette di una certa notorietà. Improvvisatore di versi, in dialetto, soprattutto, ma anche in Italiano e in forma mista, si deduce dai suoi testi una buona cultura, molto aggiornata. Mario Lapucci ne pubblicò la raccolta di poesie nel ‘77, difendendolo a spada tratta nell’introduzione. A dire il vero molto di questo materiale suona oggi abbastanza volgare e poco salvato da un’ironia che personalmente non trovo. In un ideale ’processo di Trento’ (dove subirono accuse di oscenità Pasolini e poi Aldo Busi) manderei certamente assolta questa bizzarra figura. Grazie anche al dubbio che quanto si può leggere non fosse tutta farina del suo sacco, e che i testi (che pare non si preoccupasse di scrivere) siano arrivati a noi non immuni da glosse.

Matteo F. Camerani