Teodora, al via la campagna abbonamenti

Prende il via oggi la campagna abbonamenti di Olimpia Teodora per la stagione 2025/2026. La tessera darà diritto all’ingresso a tutti e 13 gli incontri casalinghi del campionato di B1 e avrà il costo di 50 euro. La novità: il biglietto d’ingresso sarà di 5 euro con ingresso gratuito per ragazzi nati dal 2014 in poi e per i tesserati dell’Olimpia Teodora.

"Abbiamo ragionato molto prima di abbandonare l’ingresso libero – sottolinea il presidente Giuseppe Poggi –, ma crediamo che questa scelta dia il giusto valore al nostro prodotto e a tutto il lavoro che c’è dietro. Vivere l’atmosfera e l’entusiasmo della partita vale il prezzo del biglietto: le nostre ragazze sapranno regalare grandi emozioni e ci aspettiamo un grande campionato".

Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento dal sito olimpiateodora.it, compilando l’apposito modulo; si potrà pagare sia con bonifico bancario sia con carta di credito. Il ritiro delle tessere prenotate on line e anche la sottoscrizione diretta sarà possibile presso la sede in via Berlinguer 54, nelle due settimane precedenti l’inizio del campionato, il lunedì, martedì e venerdì, dalle 17.30 alle 19, oppure direttamente al PalaCosta il sabato in occasione delle partite interne. Eventuali richieste e informazioni disponibili alla mail info@olimpiateodora.it e su whatsapp al numero 349-0947453. Si giocherà al PalaCosta sabato alle 17.