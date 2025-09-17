Il papà di un extraterrestre

Matteo Naccari
Il papà di un extraterrestre
Ravenna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente AdriaticaPoliziotto uccide pitbullCaldo anomaloFestival FilosofiaElettra LamborghiniGelati migliori
Acquista il giornale
CronacaTeodora, al via la campagna abbonamenti
17 set 2025
LUCA DEL FAVERO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ravenna
  3. Cronaca
  4. Teodora, al via la campagna abbonamenti

Teodora, al via la campagna abbonamenti

Prende il via oggi la campagna abbonamenti di Olimpia Teodora per la stagione 2025/2026. La tessera darà diritto all’ingresso a...

Lo staff tecnico: da sinistra Fabio Falco (vice) e Federico Rizzi (allenatore)

Lo staff tecnico: da sinistra Fabio Falco (vice) e Federico Rizzi (allenatore)

Per approfondire:

Prende il via oggi la campagna abbonamenti di Olimpia Teodora per la stagione 2025/2026. La tessera darà diritto all’ingresso a tutti e 13 gli incontri casalinghi del campionato di B1 e avrà il costo di 50 euro. La novità: il biglietto d’ingresso sarà di 5 euro con ingresso gratuito per ragazzi nati dal 2014 in poi e per i tesserati dell’Olimpia Teodora.

"Abbiamo ragionato molto prima di abbandonare l’ingresso libero – sottolinea il presidente Giuseppe Poggi –, ma crediamo che questa scelta dia il giusto valore al nostro prodotto e a tutto il lavoro che c’è dietro. Vivere l’atmosfera e l’entusiasmo della partita vale il prezzo del biglietto: le nostre ragazze sapranno regalare grandi emozioni e ci aspettiamo un grande campionato".

Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento dal sito olimpiateodora.it, compilando l’apposito modulo; si potrà pagare sia con bonifico bancario sia con carta di credito. Il ritiro delle tessere prenotate on line e anche la sottoscrizione diretta sarà possibile presso la sede in via Berlinguer 54, nelle due settimane precedenti l’inizio del campionato, il lunedì, martedì e venerdì, dalle 17.30 alle 19, oppure direttamente al PalaCosta il sabato in occasione delle partite interne. Eventuali richieste e informazioni disponibili alla mail info@olimpiateodora.it e su whatsapp al numero 349-0947453. Si giocherà al PalaCosta sabato alle 17.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata