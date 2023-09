Terapia antalgica, possibili prenotazioni urgenti

In merito alla segnalazione del sig. Francesco Di Lascio che lamenta l’impossibilità ad effettuare prenotazioni urgenti o prioritarie a Terapia Antalgica, preciso che l’affermazione non è assolutamente corretta, in quanto da circa 10 anni sono previste prestazioni urgenti differibili a 24-48h dedicate alla nevralgia post erpetica e al dolore oncologico non controllato, che per insorgenza e grado di dolore non gestibile con le comuni terapie rivestono caratteristiche non demandabili, e possono essere richieste sia dal medico di medicina generale che dai medici dei reparti dell’ospedale di Ravenna e Lugo. Le altre patologie che sviluppano un dolore cronico non con i medesimi gradi di urgenza seguono i normali canali di prenotazione in “regime ordinario”. Va peraltro evidenziato che il paziente (a meno di omonimie) ha dimenticato di sottolineare che negli ultimi 12 mesi ha effettuato 4 accessi presso il reparto di Terapia antalgica (gennaio 22, febbraio 22, maggio 22 e dicembre 22) dove oltre alla corretta prescrizione farmacologia gli è stato fissato ed erogato ciclo di agopuntura; ha inoltre annullato volontariamente ad agosto 23, ciclo di O2O3 (ozono), per: "stato di benessere". Quanto detto non vuole in alcun modo tralasciare la necessità di maggiori investimenti organizzativi e strutturali che l’azienda sta perseguendo. Il dolore cronico, è infatti una patologia che interessa il 20% della popolazione, ed è destinata ad aumentare parallelamente alle patologie croniche e all’invecchiamento della popolazione. Questo non ci esime in alcun modo nell’offrire da un lato una corretta informazione che evidenzi criticità con uno spirito costruttivo, e fornisca nel contempo elementi di correttezza e chiarezza.

Dottor Massimo Innamorato