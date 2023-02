Terapia dell’agopuntura, si amplia il Reparto

A Ravenna si amplia il centro per l’agopuntura con l’arrivo di nuovi professionisti. A partire dai primi di marzo verranno integrati nella struttura tre nuove professioniste: la psicologa clinica Manuela Fantinelli, la biologa nutrizionista Sheri Shahaj, la fisioterapista e osteopata Cristina Genisetti Montanari, che potranno valutare percorsi in collaborazione con i professionisti che già si occupano di agopuntura.

In una palazzina esterna presso l’ospedale di Ravenna è attiva la Fondazione Flaminia Agopuntura, presente in città da mezzo secolo: la struttura, guidata dal direttore sanitario Angelo Matteucci, è dotata di dieci posti letto in cui vengono proposte pratiche per le persone affette da varie difficoltà, con particolare attenzione a dietologia e posturologia. Vengono trattate anche malattie reumatiche e articolari, del sistema nervoso centrale e periferico, problemi respiratori e altro.

L’agopuntura è una pratica utilizzata in Cina da svariati millenni: la Fondazione ravennate fu tra le prime realtà italiane a cimentarvisi.

Quando sbarcò a Ravenna, l’agopuntura era scarsamente conosciuta in Occidente: la Cina dell’inizio degli anni Settanta era del resto un paese pressoché privo di contatti significativi con il mondo esterno.

La svolta sarebbe arrivata solo con la visita in Cina del presidente americano Richard Nixon, nel 1972, che portò a una distensione fra l’Oriente e l’Occidente, con il riconoscimento della Repubblica popolare cinese all’interno delle Nazioni Unite al posto della Repubblica di Cina, confinata nell’isola di Taiwan e da allora nel limbo.

A Ravenna l’agopuntura approdò anche grazie al lavoro di alcuni professionisti, arrivati direttamente dalla Cina nel corso degli anni Ottanta: furono loro a trasmettere la conoscenza di alcune tecniche.

In Emilia-Romagna le strutture consolidate come Fondazione Flaminia Agopuntura sono appena due: il mondo della medicina è sempre stato scettico verso l’agopuntura, la quale, benché praticata da vari medici, continua a non essere contemplata all’interno di alcun corso di laurea. Nel centro ravennate vengono trattati fra i 600 e i 700 clienti l’anno, per un totale superiore alle 7000 sedute. Normalmente chi si rivolge al centro si sottopone a cicli di otto sedute. L’età media dei clienti è posta fra i quarantacinque e i cinquant’anni: non si tratta dunque solo di anziani ma anche di giovani.