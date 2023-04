Teresa Montuschi compie 101 anni a Cotingola

Cotignola (Ravenna), 21 aprile 2023. Nonostante la veneranda età è ancora lucidissima e con la battuta sempre pronta. Ama giocare a carte con i suoi amici, legge il giornale e guarda la televisione. Non solo, ma per tenersi in forma ogni giorno si fa una bella pedalata in cyclette. Stiamo parlando della cotignolese Teresa Montuschi, che ieri, giovedì, ha raggiunto il traguardo delle 101 primavere. Nata a Faenza il 20 aprile 1922, dove si è sposata con Sergio Gatta nel 1945 e un anno dopo è nato Tiziano, il loro unico figlio, Teresa fino al 2021 ha abitato a Cotignola insieme al figlio e alla sua famiglia. Poi le difficoltà di deambulazione l’hanno costretta a scegliere una sistemazione più adatta alle sue nuove esigenze. L’ultracentenaria, ospite presso la Casa di Fraternità di San Pietro in Vincoli, è stata festeggiata dalla famiglia, dagli amici e dal personale della struttura. Ha inoltre ricevuto la visita del sindaco di Cotignola Luca Piovaccari, che a nome dell’amministrazione comunale di Cotignola e di tutta la comunità le ha portato gli auguri omaggiandola di una composizione floreale.