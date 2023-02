Terme di Brisighella, undicesima asta deserta

Fumata nera anche all’undicesima asta per la quota societaria del 38,4% della holding ‘Terme di Cervia e Brisighella srl’. Il prezzo base era stato fissato, dopo un’ulteriore decurtazione, a un milione e 200mila euro. Entro una ventina di giorni il liquidatore giudiziale Antonella Danesi deciderà, dopo aver sentito il giudice del tribunale fallimentare di Forlì e il comitato dei creditori, come procedere, ovvero se con un ulteriore ribasso o ripresentandosi all’asta con la stessa base di partenza. Come è noto, l’asta si riferisce alla quota societaria a suo tempo appartenuta a una società immobiliare forlivese per la quale sei anni fa il tribunale di Forlì omologò il concordato preventivo con liquidazione. La società ‘Terme di Brisighella srl’, cui si riferisce l’asta e che è interamente detenuta dalla holding, è proprietaria del complesso termale brisighellese, chiuso da anni, e di tre alberghi collegati: l’albergo delle Terme in stato di abbandono, il ‘Valverde’ e il ‘Meridiana’. A rendere difficile il cammino di questa asta e ancor più incerto il futuro sia della procedura sia del complesso termale brisighellese è lo stato finanziario della società ‘Terme di Brisighella’, sotto monitoraggio del fronte creditizio che fin dal 2019 ha avviato un’azione esecutiva nei confronti...