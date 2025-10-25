Terme di Punta Marina. Concessione, no fino al 2062

Da una parte la richiesta della società in questione per arrivare all’approvazione di un nuovo progetto con una conseguente estensione della concessione fino al 2062. E dall’altra le varie amministrazioni locali secondo cui tale richiesta non soddisfa le norme - sia italiane che europee - sulla tutela della concorrenza. Il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata ieri, ha deciso in buona sostanza per quest’ultima interpretazione ritenendo "infondato" il ricorso che la Terme di Punta Marina srl, società che gestisce l’omonimo stabilimento termale, aveva proposto contro la sentenza del Tar di Bologna la quale già nel 2023 le aveva dato torto. I giudici capitolini, dopo avere "confermato la sentenza corretta e integrata" in alcuni punti, hanno condannato la società a pagare 4.000 euro di spese di giudizio al Comune e 2.000 all’Agenzia regionale del Demanio.

La dichiarata intenzione della srl era ammortizzare l’investimento necessario al nuovo progetto: quasi tre milioni. Ma già per i giudici bolognesi, che avevano avvallato il no di Comune e Demanio, l’unica via per prolungare concessioni "aventi già originariamente così lunga durata" - nel nostro caso 50 anni ovvero fino al 2043 -, restava quella della "pubblica selezione che garantisca trasparenza e libero confronto concorrenziale". Al centro della querelle, un progetto che avrebbe comportato "lavori, opere e interventi" in grado di modificare "in modo sostanziale il contenuto della concessione". Un considerevole investimento quantificato in 2 milioni 878 mila 200 euro: e proprio per ammortizzare tale cifra, al progetto era stata allegata la richiesta di proroga della concessione fino al 2062 appunto, dato che il periodo di ammortamento era stato inquadrato in 34 anni. Da parte sua il Comune aveva ravvisato l’esistenza di "motivi ostativi". Ma per la srl, Demanio e Comune avevano "completamente ignorato presupposti e ragioni alla base del progetto" nato per "realizzare opere che migliorassero la struttura" e che "non erano prevedibili al momento del rilascio della concessione".

Secondo la sentenza del Consiglio di Stato, "anche gli esiti della verificazione giudiziale, hanno confermato la legittimità dell’operato dell’amministrazione" dato che "le opere programmate superavano oggettivamente i limiti di spazio e di tempo concessi". Come dire una modifica sensibile degli "usi e della facoltà dall’atto e dalla licenza di concessione". Nel complesso, "una alterazione sostanziale della concessione senza che" vi fosse "necessità di realizzare opere per un miglioramento della struttura".

Andrea Colombari