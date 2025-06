Terme di Riolo, +8%. E tanti eventi per tutti

Prosegue il trend positivo per le Terme di Riolo in questi primi mesi dell’anno: maggio ha registrato un incremento dell’8 % rispetto al maggio 2024, che aveva già superato a doppia cifra i numeri dello stesso periodo pre Covid. A contribuire al risultato, il successo dell’evento ‘Open day bimbo’ dello scorso 24 maggio, che ha contato la presenza di oltre 200 bambini. "Un dato che accogliamo con successo – commenta Emanuele Salvatori, direttore commerciale delle Terme di Riolo –. Già lo scorso anno la fascia under 16 è cresciuta del 25%, dimostrando attenzione alla prevenzione e alla salute dei più piccoli". Proprio pensando a loro sono stati potenziati alcuni servizi dedicati: a partire da sabato 7 giugno sarà attivo un padiglione per le inalazioni riservato ai bambini, con postazioni per humage, aerosol, ventilazioni e altri trattamenti. Inoltre, dal 9 giugno, sarà attivato un centro estivo gratuito, aperto dalle 9 alle 13, per permettere a genitori e nonni di accompagnare i piccoli alle cure (che durano in media 15 minuti) e ritagliarsi al tempo stesso un momento di benessere e salute per loro stessi, dalla durata anche più lunga, mentre i bambini giocano e imparano all’aria aperta sotto la guida di educatori qualificati, a stretto contatto con la natura.

Sabato 14 giugno le porte delle Terme si apriranno invece ai cittadini riolesi e a tutti i residenti dei comuni dell’Unione Faentina, grazie anche al sostegno di Federica Malavolti, sindaca di Riolo e a tutte le amministrazioni dei comuni dell’Unione. L’open day, aperto a tutti, prevede una giornata di colloqui termali gratuiti con medici professionisti (otorini e reumatologi) e un appuntamento mattutino dedicato alla socialità e alla salute fisica e mentale, con una camminata metabolica gratuita nel parco con insegnante. "Ringraziamo le istituzioni per rendere possibile questa giornata. Il benessere non è uno stato solamente fisico, ma passa anche dalla socialità, dalle ore trascorse insieme e dal contatto con la natura – prosegue Salvatori – anche per questo vogliamo promuovere giugno come mese della salute e della prevenzione, invitando i cittadini a scoprire i nostri servizi prima della partenza per le ferie: un’occasione per prendersi cura di sé in pieno relax e affrontare le vacanze più leggeri, sani e rigenerati".

La giornata si chiuderà con un aperitivo accompagnato da musica live al bar centrale della struttura, offerto dalle Terme di Riolo (prenotazioni@termediriolo.it). E in preparazione a questa giornata, il Comune invita la cittadinanza a un ultimo appuntamento nella sede del centro sociale di Riolo Terme, questa sera alle 20.30 per un incontro sul tema ‘Over 65: una nuova vita. Alle Terme si diventa grandi insieme’, con la dottoressa Mara Angela Mascherpa, direttrice sanitaria delle Terme di Riolo.