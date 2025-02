"Terme, le prenotazioni sono in crescita"

Vietato l’uso della parola ’terme’ se non c’è acqua termale. Lo stabilisce una sentenza del Tar del Lazio ponendo una netta distinzione fra centri termali e centri benessere e mettendo fine a possibili fraintendimenti fra i consumatori che un uso improprio del termine poteva generare. Possono definirsi ’terme’ esclusivamente i centri che impiegano acque termali riconosciute e certificate. Con questa sentenza il Tar ha accolto il ricorso di Terme di Sirmione, integrato da Federterme, contro il provvedimento dell’Antitrust che aveva archiviato una segnalazione per pratiche commerciali ritenute non corrette e pubblicità ingannevole realizzate da Qc Terme.

Stefano Iseppi, presidente di Terme di Cervia e Brisighella nonché amministratore delegato di Terme di Castel San Pietro, commenta: "Negli ultimi 20 anni la funzione di prevenzione e cura delle terme si era un po’ persa a favore dei centri benessere. La nascita di tante spa ci aveva reso la vita difficile, questa sentenza è uno strumento che ci dà la possibilità di raccontare la cultura millenaria delle terme restituendo loro il ruolo primario di luogo per la salute e il benessere".

I benefici delle acque termali sono noti, ma quali requisiti devono avere le ‘vere’ terme?"Sono tre le caratteristiche indispensabili: la concessione mineraria, la certificazione dell’acqua termale e l’accreditamento al Servizio sanitario nazionale. Si tratta di peculiarità importantissime che peraltro nella nostra regione garantiscono il termalismo con centri termali certificati e molto controllati in ogni provincia dell’Emilia-Romagna, ognuno con diverse caratteristiche secondo la natura e la qualità delle acque. A Cervia in particolare abbiamo grandi peculiarità: il limo e l’acqua madre ipertonica delle saline, che sono prodotti naturali che consentono di trattare, con notevoli benefici, varie patologie di natura dermatologica, respiratoria o riabilitativa. Chi viene da lontano a Cervia può fare due vacanze in una abbinando mare e salute: per un ciclo di terapia della durata di 12 giorni con la ricetta rossa si paga solo un ticket di 55 euro".

Il vostro gruppo Anusca ha acquisito la maggioranza delle quote societarie di Terme di Cervia e Brisighella a fine estate. Che bilancio trae da questi primi mesi?"Siamo molto contenti, è andata bene, anche meglio delle aspettative. In 7 mesi le terme hanno registrato 25mila utenti con una media di 11,5 accessi ognuno, per un totale circa 300mila accessi. E anche in questi primi mesi del 2025 le prenotazioni sono superiori al 2024 di oltre il 7%. Apriremo la stagione dal 5 maggio fino al 13 dicembre".

Ci sono all’orizzonte delle novità per il futuro per le Terme di Cervia?"Iniziamo con investimenti per il risparmio energetico, che è un progetto impegnativo ma necessario, vista l’esperienza delle Terme di Castel San Pietro, dove oggi il consumo è pari al 18% del precedente. Intendiamo poi dialogare di più con la città. Bisogna fare rete per capire insieme quale direzione prendere per raggiungere buoni obiettivi e per la prima volta quest’anno Discovery Cervia e Terme hanno partecipato insieme alla Bit di Milano. Inoltre stiamo studiando miglioramenti anche strutturali in un’ottica di destagionalizzazione".

Rosa Barbieri