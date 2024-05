Terme, un giorno dedicato al respiro

"Respira Bene" è il tema di due iniziative gratuite, organizzate dalle Terme di Cervia per migliorare il respiro, in programma oggi. A partire dalle 9 fino alle 12.30 sarà possibile ricevere i consigli del dottor Alessandro Zanasi, specialista in pneumologia e malattie respiratorie, ed effettuare una spirometria, esame semplice e non invasivo che permette di valutare la funzionalità polmonare. Alle 12 sessione di ginnastica respiratoria all’aperto. Su prenotazione: 0544/990111; info@termedicervia.it. Gli esperti delle Terme di Cervia saranno a disposizione per dare consigli e informazioni sui percorsi di riabilitazione respiratoria disponibili presso la struttura.