Terminal container a Bologna per ’Farete’

Il Terminal Container Ravenna è proiettato alla ricerca di nuovi mercati. "Il 7 settembre - dicono il presidente Giannantonio Mingozzi e il neo dg Giovanni Gommellin – alla Fiera di Bologna parteciperemo alla nuova edizione di "Farete" con il workshop (dalle 14 alle 16) che ha per titolo ‘Ravenna il porto dell’Emilia Romagna’. Appuntamento clou l’11 settembre alle 16.30 quando Edoardo Rixi, sottosegretario al Mit sarà alla Sala Cavalcoli della Camera di commercio di Ravenna per il convegno "Ravenna al centro - Lo sviluppo dei Porti e della Logistica per un territorio sempre più internazionale" organizzato dall’Autorità di sistema portuale, partendo dalle analisi di Srm.