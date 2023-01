Terminal crociere, entro pochi mesi i lavori per la stazione marittima

Nella primavera avanzata inizieranno i lavori per la stazione marittima del terminal crociere di Porto Corsini. E’ in corso la conferenza si servizi per approvare l’avvio del cantiere, a carico dei privati, e il confinante Parco delle dune finanziato dall’Adsp.

La costruzione della nuova stazione marittima prevede un investimento di 26 milioni di euro: 20 da parte di Royal Caribbean e 6 dell’Autorità portuale. La stazione sarà sviluppata su due piani e si collegherà alle navi tramite una passerella sopraelevata, che correrà lungo il molo, alla quale si agganceranno ponti mobili d’imbarco di nuova generazione. I cinque volumi esterni, sul lato sud dell’area di concessione, prevedono spazi destinati alle eccellenze locali di street-food, un crew center e un desk per le informazioni turistiche sul territorio.