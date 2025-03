Terminal traghetti tra aste e ricorsi. Il futuro si decide in primavera

Nei prossimi mesi si prospettano due date importanti per T&C, il terminal Traghetti e Crociere che si trova in via Baiona affacciato sulla sinistra del Canale Candiano quasi di fronte al Capanno Garibaldi. Il Tribunale Amministrativo Regionale il 10 aprile si pronuncerà sul ricorso presentato autonomamente dai terminalisti Sapir e Pir (Petrolifera Italo Rumena) contro la vendita del 100% delle quote della società T&C di proprietà dell’Autorità portuale. Bisogna ricordare che entro il 18 marzo vanno inviate le proposte di acquisto e il 19 marzo è fissata la seduta per aprire le buste e per eventuali rilanci. Il valore di partenza è 25 milioni di euro. L’iniziativa è nata da una proposta di Grimaldi Euromed Spa, che il 7 gennaio 2025 ha formalizzato il proprio interesse all’acquisizione offrendo quell’importo. L’AdSP, pur potendo avviare una trattativa diretta col singolo acquirente, ha indetto un’asta aperta a tutti i potenziali interessati avvalendosi della rete Aste Notarili. Il 15 maggio, invece, sempre il TAR discuterà nel merito della concessione della banchina demaniale di fronte al terreno T&C, a cui erano interessate Logiport (società del Gruppo Grimaldi) e Sapir e che ha visto prevalere la prima a cui è stata poi formalizzata la concessione. Le quote T&C sono ambite, perché la società possiede un’area di 10 ettari a suo tempo di proprietà di un’altra società (PTR Passenger Terminal Ravenna) divisa equamente al 50% tra Sapir e Pir.

Nel 2004 i terminalisti ravennati sarebbero stati invitati a vendere le loro quote all’Autorità portuale presieduta da Giuseppe Parrello, in quanto le autorità ritenevano che la gestione pubblica fosse necessaria. Il prezzo fu più basso rispetto a quello di mercato, per tenere conto dell’interesse pubblico e di una prelazione concessa ai venditori fino al 31.12 2024. Già nel 2023 Logiport aveva offerto di prendere in affitto quell’area, con l’intenzione di chiedere anche la concessione della banchina. Recentemente T&C ha completato a proprie spese l’asfaltatura dei piazzali mancanti per un investimento di oltre 3 milioni di euro e l’AdSP ha provveduto nell’ambito dei lavori dell’Hub a ristrutturare la banchina che è diventata idonea a fondali maggiormente profondi rendendo il terminal più appetibile. L’opinione di Sapir e Pir è che la gara così strutturata renda non economica la partecipazione per un operatore diverso dal Gruppo Grimaldi. Quella di Ravenna non è l’unica area destinata ai traghetti in vendita in Adriatico, anche a Venezia è partita l’asta per il 97% di quella di Fusina di proprietà di una società privata Venice Ro – Port Mos Scpa, valore 46,1 milioni di euro, scadenza 30 maggio.

Maria Vittoria Venturelli