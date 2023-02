Terminato il giro nei quartieri della giunta

Si è concluso lunedì il giro della giunta negli otto quartieri. Nei vari quartieri la giunta ha illustrato i lavori in corso e quelli programmati, oltre a fare una disamina delle difficoltà che hanno caratterizzato questo mandato, a cominciare dalla tromba d’aria del 10 luglio 2019. Le assemblee sono state l’occasione per guardare al futuro e ai lavori pubblici in partenza: 15 sono i cantieri che apriranno nel 2023 (con investimenti pari a 25 milioni), molti anche grazie ai finanziamenti ottenuto con il Pnrr, che permetteranno di realizzare opere importanti e attese da anni. Durante gli incontri è stato inoltre anticipato che è in fase di chiusura il bilancio di previsione 2023: l’amministrazione cercherà di non gravare nelle tasche dei cittadini e di mantenere inalterato l’alto livello dei servizi. Nelle varie zone i cittadini hanno avuto modo di far sentire la loro voce. Tra le criticità emerse la principale è la manutenzione stradale.