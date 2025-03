Termogas, le caldaie senza segreti

Termogas è una srl specializzata in assistenza a caldaie e impianti di riscaldamento. La sede è a Ravenna, al civico 68 di viale Newton. Sono ormai 16 anni che l’attività è avviata, ma le radici sono ben più profonde. Il germoglio è nato infatti sui banchi dell’istituto Callegari. Marco Cortini, Mirko Graziani e Fabrizio Gatta – ovvero gli attuali titolari – erano infatti compagni di scuola. Terminato il ciclo di studi sono entrati tutti e tre come dipendenti in Tecnogas, accolti da Fabio Zanoli. La gavetta è durata fino al 2009 quando, da una costola di Tecnogas, è nata appunto Termogas che, progressivamente ha preso a marciare da sola.

Oggi Termogas è una azienda solida, con una alta reputazione, ed è dotata di una decina di dipendenti fra tecnici specializzati e personale amministrativo, oltre ad una flotta di 10 furgoni attrezzati in grado di raggiungere con tempestività i clienti che necessitano di assistenza per le caldaie: "La nostra attività – hanno spiegato Marco Cortini, Mirko Graziani e Fabrizio Gatta – è rivolta alla risoluzione di guasti, alla riparazione e alla pulizia delle caldaie, tradizionali e a condensazione. I nostri tecnici frequentano regolarmente corsi di aggiornamento presso le case costruttrici delle marche per le quali siamo centro autorizzato. Tra i nostri servizi, nel periodo invernale, forniamo reperibilità 7 giorni su 7, celerità degli interventi, vantaggiosi contratti di manutenzione programmata, assolvimento pratiche burocratiche, iscrizione al catasto degli impianti termici della regione Emilia Romagna, nonché il rilascio del ‘bollino blu’. Per le riparazioni abbiamo a disposizione un magazzino sempre fornito con ricambi originali. Seguiamo la vita dell’impianto termico a partire dall’avvio, ovvero dalla nuova installazione, fino alla manutenzione di caldaie domestiche e centrali termiche. Siamo specializzati inoltre nei nuovi sistemi di riscaldamento ibridi, come pompe di calore, impianti solari e di raffrescamento-condizionamento".

La sicurezza degli impianti è fondamentale: "La manutenzione delle caldaie deve essere effettuata a norma di legge con cadenza annuale al fine di garantire l’affidabilità e la sicurezza. L’analisi dei fumi della caldaia è poi decisiva per certificare il rendimento e l’efficienza in termini di inquinamento degli impianti termici. Per quanto riguarda le pompe di calore ne verifichiamo il corretto funzionamento per un adeguato raffrescamento e riscaldamento degli spazi abitativi. Effettuiamo anche verifiche e lavaggio chimico dell’impianto termico e sanitario, così come la vendita di prodotti specializzati a marchio Foridra. Sul fronte degli impianti solari eseguiamo controlli sulla qualità del liquido e provvediamo alla sua sostituzione, eseguendo un caricamento dell’impianto solare con una pompa ad alta prevalenza. E infine, a proposito di condizionatori, eseguiamo l’igienizzazione e la manutenzione degli split oltre alla ‘macchina esterna’ degli impianti domestici".

Termogas è anche attenta all’evoluzione del mercato e, in una prospettiva di ampliamento, sta selezionando una nuova figura professionale: "Sì, nel quadro del potenziamento della nostra offerta, e vista la tendenza ‘green’ degli ultimi anni che si sta spostando sulle pompe di calore, stiamo cercando un tecnico frigorista".