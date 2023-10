’Terra’, i segreti nascosti

E’ una finestra sulla Faenza di fine ‘400 ed inizio ‘500 quella aperta dalla mostra ‘Terra’, visitabile dal 4 novembre al 7 gennaio nella doppia sede della Project Room del Museo internazionale delle Ceramiche e nella sagrestia di Santa Maria dell’Angelo a Faenza. Qui sono esposte le foto delle strutture riemerse dallo scavo archeologico legato al ripristino del Palazzo delle Esposizioni, insieme ad alcune delle opere riportate alla luce, fra cui le più scenografiche sono senz’altro le ceramiche recanti motivi zooantropomorfi, ma soprattutto quelle in tonalità celesti. "La mostra a Santa Maria dell’Angelo si presenta anche quale un racconto del ‘fare archeologia’ – spiega il vicedirettore del museo diocesano Giovanni Gardini – con tanto di depositi e ceramiche di scarto". Le foto documentano la presenza sotto il giardino del palazzo di due grandi fornaci per la cottura della ceramica, di una fornace per gli smalti, di un terrario per i pani di argilla: "quelli tra fine ‘400 ed inizio ‘500 – commenta il sindaco Massimo Isola – furono gli anni in cui Faenza divenne quel che è stato definito una ‘civiltà artistica’". Le strutture riemerse dagli scavi sono poi stare ricoperte di terre, per consentire la partenza del cantiere, finanziato in ambito Pnrr, che restituirà il Palazzo delle esposizioni alla cittadinanza. L’inaugurazione è prevista il 4 novembre alle 17 al Mic e alle 18 a Santa Maria dell’Angelo.

f.d.