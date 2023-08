Terra string quartet suona Beethoven

Sarà il Terra string quartet - Harriet Langley e Amelia Dietrich al violino, Ramón Carrero Martínez alla viola

e Audrey Chen al violoncello - a suonare questa sera alle 21 alla Rocca di Riolo Terme. Il gruppo ha vinto il primo premio e la medaglia d’oro al prestigioso concorso americano di musica da camera Fischoff Chamber Music Competition 2022, quartetto in residence al festival. I quattro talentuosi musicisti di base a New York si esibiranno sul palco della Rocca con un programma che vede accostare un compositore a cavallo tra Settecento e Ottocento come Ludwig Van Beethoven a una compositrice contemporanea quale è Caroline Shaw. In caso di maltempo il concerto si terrà nella Sala Sante Ghinassi, in corso Giacomo Matteotti 63. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.