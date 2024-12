Terre Cevico, fatturato da 206 milioni di euro

Terre Cevico ha affrontato la prima vendemmia nella veste di cooperativa di primo grado. "Un banco di prova importante, anche di tipo organizzativo – scrive in una nota –, superato nonostante le molte traversie metereologiche. Oltre i 960.000 quintali di uva conferita e la raccolta meccanizzata rappresenta ormai il 75% del totale". La cooperativa nei giorni scorsi ha presentato il bilancio in un evento speciale al teatro Socjale di Piangipane. Il primo bilancio con le incorporazioni a regime (Le Romagnole, Winex, Romagnole 2, Due Tigli, Rocche Malatestiane, Enoica) evidenzia, come scrive la cooperativa, un fatturato consolidato di 206 milioni di euro con un utile netto di 1,6 milioni di euro, plusvalore per soci a 8,2 milioni di euro e patrimonio netto a 79,3 milioni di euro. "Il confronto con le annate precedenti – prosegue la cooperativa – registra quindi un fatturato consolidato in crescita del + 5% rispetto all’esercizio precedente. Un dato che sale addirittura in doppia cifra nell’ultimo triennio per una crescita del + 51% rispetto all’esercizio 2020/2021 (136 milioni)". Nel dettaglio, "nel settore del confezionato a crescere è soprattutto il mercato italiano, che sale a quota 83,7 milioni registrando un +3% sull’anno precedente (81,2 milioni). L’export oggi incide per il 46% sui ricavi di prodotto confezionato del gruppo".