’Terre d’acqua’, Accorsi racconta stasera il cambiamento climatico

Inaugura a Lugo oggi ’Acqua’, la nuova rassegna artistico-culturale rivolta ai territori e alle comunità della Bassa Ravennate più duramente colpiti dagli eventi alluvionali degli scorsi anni. Un progetto di Ater Fondazione in collaborazione con Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna che prevede 11 appuntamenti – spettacoli teatrali, concerti, incontri e conferenze con artisti, esperti e studiosi – sviluppati intorno al tema del cambiamento climatico e alle evidenti conseguenze sul territorio, valorizzandone le straordinarie caratteristiche umane e sociali.

Ad aprire il programma, questa sera alle 21 (ingresso libero fino ad esaurimento posti) nello spazio del Pavaglione di Lugo, sarà ’Terre d’acqua’ - Conferenza immaginaria con Stefano Accorsi (foto), Anna Ferzetti e Giulio Boccaletti, un inedito confronto tra due attori e un oceanografo di fama internazionale - direttore Scientifico del Cmcc (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici - che insieme esploreranno le possibili trasformazioni dell’Emilia-Romagna nei prossimi cento anni, oscillando tra la minaccia di esondazioni sempre più frequenti e le potenziali risposte offerte dalla tecnologia.

Lo spettacolo è parte integrante di ’Planetaria’, un nuovo progetto transmediale per raccontare il mondo che cambia attraverso la collaborazione di arte e scienza ideato da Stefano Accorsi e Filippo Gentili, con la produzione di Superhumans e il patrocinio del Mase - Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica - e della Regione Emilia-Romagna. Lo spettacolo di questa sera è a ingresso gratuito senza prenotazione fino a esaurimento posti.