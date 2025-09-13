La notte giusta

Giuseppe Tassi
La notte giusta
Ravenna
Cronaca’Terre d’acqua’, Accorsi racconta stasera il cambiamento climatico
13 set 2025
LUIGI SCARDOVI
Cronaca
’Terre d’acqua’, Accorsi racconta stasera il cambiamento climatico

Insieme alla collega Ferzetti e all’oceanografo Boccaletti. Appuntamento alle 21. al Pavaglione di Lugo.

Inaugura a Lugo oggi ’Acqua’, la nuova rassegna artistico-culturale rivolta ai territori e alle comunità della Bassa Ravennate più duramente colpiti dagli eventi alluvionali degli scorsi anni. Un progetto di Ater Fondazione in collaborazione con Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna che prevede 11 appuntamenti – spettacoli teatrali, concerti, incontri e conferenze con artisti, esperti e studiosi – sviluppati intorno al tema del cambiamento climatico e alle evidenti conseguenze sul territorio, valorizzandone le straordinarie caratteristiche umane e sociali.

Ad aprire il programma, questa sera alle 21 (ingresso libero fino ad esaurimento posti) nello spazio del Pavaglione di Lugo, sarà ’Terre d’acqua’ - Conferenza immaginaria con Stefano Accorsi (foto), Anna Ferzetti e Giulio Boccaletti, un inedito confronto tra due attori e un oceanografo di fama internazionale - direttore Scientifico del Cmcc (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici - che insieme esploreranno le possibili trasformazioni dell’Emilia-Romagna nei prossimi cento anni, oscillando tra la minaccia di esondazioni sempre più frequenti e le potenziali risposte offerte dalla tecnologia.

Lo spettacolo è parte integrante di ’Planetaria’, un nuovo progetto transmediale per raccontare il mondo che cambia attraverso la collaborazione di arte e scienza ideato da Stefano Accorsi e Filippo Gentili, con la produzione di Superhumans e il patrocinio del Mase - Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica - e della Regione Emilia-Romagna. Lo spettacolo di questa sera è a ingresso gratuito senza prenotazione fino a esaurimento posti.

© Riproduzione riservata