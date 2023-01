Terremerse, fatturato oltre i 300 milioni

Terremerse sorride all’esercizio 2022, "un anno molto positivo dal punto di vista economico e finanziario", come si legge in una nota della cooperativa con sede a Bagnacavallo. "Il fatturato consolidato si attesterà ben oltre i 300 milioni – sottolinea il direttore generale Emilio Sabatini –: buona parte dell’incremento - nel 2021 i ricavi del Gruppo Terremerse si attestavano a 265 milioni – è stato determinato dall’effetto inflattivo sui prezzi e in parte dall’aumento della quota di mercato, in particolare nella vendita dei mezzi tecnici e nei nuovi areali di raccolta di prodotto cerealicolo". Il fatturato del settore Agroforniture, supera i 120 milioni, oltre 20 milioni di crescita rispetto al 2021. Oltre all’effetto prezzo, la rete tecnica e commerciale è aumentata, supportata dalla Ricerca e Sviluppo. Il Budget 2023 prevede l’assunzione di ulteriori 13 persone, con un obiettivo di incremento del fatturato fino a oltre 130 milioni. Nel settore Cereali, a pari volumi di quantità vendute il fatturato è aumentato quasi del 30%, attestandosi a circa 64 milioni, per effetto dell’incremento dei prezzi medi di circa 150 euro per tonnellata. Nel 2023 ci si attende una campagna di raccolta prodotto di circa 160 mila tonnellate rispetto alle 142 mila del 2022 e una flessione delle quotazioni. Il settore Ortofrutta chiude il 2022 con un margine positivo. Per il 2023 si prevede una contrazione delle superfici di pomodoro da industria. Il comparto Carni è stato un anno problematico: la forte crescita dei prezzi dei cereali e quindi dei mangimi si è riversata sul costo delle materie prime. Per il 2023 non si prevede uno scenario generale differente. "Il budget 2023 di Terremerse – conclude il dg Sabatini – prevede fatturato in aumento e un buon risultato gestionale e finanziario nonostante le incertezze congiunturali".