Terremerse, il bilancio Fatturato a 288 milioni

È tempo di bilancio per la Cooperativa Terremerse. Nel 2022 il fatturato è stato di 288 milioni, in crescita di 45 milioni rispetto al 2021, mentre il volume d’affari del bilancio consolidato del Gruppo Terremerse oltre i 310 milioni. L’utile netto di 1,5 milioni comprende importanti accantonamenti prudenziali, a protezione del valore del patrimonio della Cooperativa.

Dal punto di vista patrimoniale, oltre alla crescita del patrimonio netto a 44 milioni, è da notare che nonostante l’importante aumento del volume d’affari la posizione finanziaria netta è rimasta costante rispetto al 2021, al di sotto dei 25 milioni. Si conferma un trend di miglioramento degli indici economici, patrimoniali e finanziari, che rende la Cooperativa più solida e attrattiva per agricoltori e stakeholder. Nel settore Agroforniture il forte incremento del fatturato (+18,7 milioni, +21%) è stato principalmente determinato dall’aumento dei prezzi di vendita, conseguenza legata alla guerra in Ucraina che ha fatto impennare i costi. In particolare, concimi +93%, agrofarmaci +5%, sementi +10%. I volumi di vendita dei concimi sono diminuiti del 17%, mentre agrofarmaci e sementi hanno incrementato i volumi. Per il settore Cereali l’incremento del fatturato (+34%) è stato determinato dalla crescita dei prezzi e le quantità di prodotto entrate nel 2022 sono state superiori rispetto al 2021, anche se la scarsa piovosità estiva ha avuto effetti sfavorevoli sui cereali a semina primaverile. Il maggior margine commerciale del 2022 è maturato nella prima parte dell’anno, quando sono state vendute le quantità di riporto dal 2021 a prezzi maggiori rispetto alla valorizzazione del magazzino. La crescita dei prezzi ha investito anche il settore Ortofrutta, da 82 a 90 milioni di fatturato. Il settore Carni, dopo due esercizi positivi, nonostante una crescita di fatturato di 2 milioni fa segnare un margine di gestione negativo. Alla tenuta dei volumi di vendita ha fatto da contraltare l’aumento dei costi delle materie prime, commerciali e di confezionamento. Spiega il dg di Terremerse, Emilio Sabatini: "Come negli esercizi precedenti, a fronte delle incertezze, Terremerse può contare su una crescente solidità patrimoniale e organizzativa e un accreditamento sempre maggiore sui territori".