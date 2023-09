Terremoto oggi nel Ravennate, paura nella notte

Ravenna, 30 settembre 2023 – All’1.24 della notte l’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ha registrato una scossa di terremoto, di magnitudo 2.8 e ad una profondità di 25 chilometri, con epicentro a circa 11 chilometri ad est di Alfonsine, nei pressi di Sant’Alberto. Al momento non si segnalano danni a cose e a persone.

Il sisma è stato avvertito distintamente anche in alcune zone della Bassa Romagna, in particolare ad Alfonsine, a Fiumazzo, a Taglio Corelli, a Voltana e in altre località a nord di Lugo. Avvertito inoltre a Filo e a Longastrino, località situate ‘a cavallo’ tra la nostra provincia (Comune di Alfonsine) e quella di Ferrara (Comune di Argenta).

Una seconda scossa (magnitudo 2.7 e profondità di 26 chilometri) si è registrata alle 4.52 con epicentro – come si legge nel sito dell’Ingv - a sei chilometri ad Est di Alfonsine.

LU.SCA.