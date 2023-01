Terreno confiscato in via Granarolo Presto le analisi su contaminazioni

Si infittisce il mistero circa quanto possa essere accaduto in passato sul terreno posto in via Granarolo e da tempo sequestrato alla criminalità organizzata, che il Comune si è riservato l’opzione di poter acquistare per dare vita a un progetto di agricoltura sociale.

Il condizionale su quest’ultimo punto è d’obbligo, in quanto Palazzo Manfredi prima di procedere a un eventuale acquisto ha preferito vederci chiaro, in particolare sul fronte di un’eventuale contaminazione dei terreni. Per questi, infatti, c’è "il sospetto che fossero utilizzati per lo scarico di materiali edili". Chiaramente è una circostanza che va dimostrata con dei dati incontrovertibili.

A dare una risposta saranno le analisi ambientali per le quali è arrivato il via libera dalla Prefettura, e che saranno svolte probabilmente già nel corso della prossima settimana. Purtroppo non è l’unico dubbio che avvolge quell’ettaro di territorio affacciato su via Granarolo, che per qualche tempo è stato pure dotato di un indirizzo, non presente in alcun documento ufficiale, ed ha agito come sede di un’impresa.

La zona è infatti avvolta da un odore come di fanghi o di scarichi fognari, all’apparenza percepibile come proveniente in maniera inequivocabile dai cumuli di materiali lì ammassati. Miasmi che tuttavia appaiono non riconducibili agli inerti edili, composti notoriamente da materiali pressoché inodori, e neppure alle attività che hanno sede nelle vicinanze.

Le esalazioni sembrano infatti essere ben localizzate in corrispondenza del terreno sequestrato. Alcuni cittadini abituati a percorrere via Granarolo hanno riferito di aver riconosciuto odori analoghi a quelli che avevano già percepito ripetutamente nei mesi mesi scorsi in quella parte di campagna.

Il terreno e il fabbricato hanno però cessato di essere operativi almeno dallo scorso giugno, mentre il sequestro risale al mese successivo (attualmente sono in mano al’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata): in tempi recenti vari sopralluoghi effettuati lì non hanno portato al riconoscimento di odori sospetti. Una delle ipotesi è che i miasmi possano avere ricominciato a sprigionarsi da materiali lì presenti in virtù delle recenti piogge. Per il momento si tratta di congetture: a chiarire ogni ipotesi saranno le analisi ambientali.

Le finalità agricole che il Comune ha immaginato per quel tipo di terreno pongono dei limiti piuttosto stringenti in fatto di inquinanti presenti, più rigidi rispetto a quelli previsti dalla legge per terreni con destinazione industriale o commerciale. L’eventuale presenza di materiali inquinanti farebbe partire un’indagine per reati ambientali volta ad accertarne le responsabilità: a quel punto la bonifica dell’area e la sua riconversione finirebbero con l’allontanarsi nel tempo.

Filippo Donati