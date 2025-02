Terribile incidente oggi in A14, auto esce fuori strada e si ribalta: due morti

Faenza, 8 febbraio 2025 – Terribile schianto questo pomeriggio lungo l’autostrada A14 Bologna-Taranto tra la diramazione di Ravenna e il casello di Faenza. Erano circa le 16,00 quando per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale una Volkswagen Tiguan di colore grigio con a bordo due persone, un uomo e una donna in viaggio verso sud, è uscita di strada nel campo adiacente alla carreggiata. Una terribile carambola con vari ribaltamenti che non ha lasciato scampo agli occupanti della vettura.

Sul posto si sono precipitati i soccorritori: Vigili del Fuoco, Polizia Stradale e il 118 con ambulanza e auto medicalizzata (Foto Tedioli)

Due le vittime

Sul posto si sono precipitati i soccorritori: una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Imola, la Polizia Stradale del compartimento di Forlì e il 118 Romagna Soccorso con ambulanza e auto medicalizzata. I traumi riportati nell’urto tuttavia sono stati fatali alle due persone, una delle due sbalzata fuori dall’abitacolo e l’altra rimasta incastrata tra le lamiere. Il personale sanitario intervenuto quindi non ha potuto fare altro che constatare il decesso delle due persone.

Le cause dello sbandamento della vettura sono ora al vaglio della Polizia Stradale. Nessun altro veicolo secondo una prima ricostruzione è stato coinvolto. Non si registrano gravi ripercussioni sul traffico.

Un altro incidente in mattinata

Nella mattinata di oggi, a poca distanza dal luogo del fatale incidente un’altra auto era uscita di strada finendo in un campo agricolo. L’uomo alla guida è stato ferito lievemente.