Territorio e promozione. Foto e ceramiche all’aeroporto di Forlì

Foto e ceramica per promuovere il territorio all’aeroporto di Forlì. Gli hub aeroportuali sono crocevia di moltissimi turisti e viaggiatori per questo l’Unione della Romagna Faentina intende inserire immagini retroilluminate e pannelli al Ridolfi di Forlì. Ad annunciarlo, sul suo sito, è proprio l’Unione faentina. L’affidamento del servizio è motivato, si legge, dalla volontà di "migliorare l’immagine del proprio territorio e il suo posizionamento sotto il profilo turistico, economico e dei servizi". Il servizio comprende l’occupazione degli spazi pubblicitari nell’area partenze e arrivi con l’inserimento di materiale grafico fornito dall’Unione. Nello specifico i muri del Ridolfi ospiteranno un pannello retroilluminato di grandi dimensioni (4 metri x2) accanto all’area vip e prima del controllo radiogeno nell’area partenze e un pannello in Tex-Frame di grandi dimensioni (7 x 2,90) nell’area arrivi. Ad affiancare le due immagini, verosimilmente della collina e della città, anche la disponibilità, da parte dei concessionari della pubblicità dell’aeroporto forlivese, nel veicolare materiale informativo turistico fornito dall’Unione o da altri enti autorizzati, negli espositori già presenti. Verrà anche messo a disposizione uno spazio espositivo in sala VIP per eventuali opere in ceramica. Il contratto durerà fino al 31 dicembre 2024.