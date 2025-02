Terrore in stazione. Ruba un coltellaccio poi semina il terrore tra i passanti

Ruba un coltello da un esercizio commerciale e semina il panico in via Farini, a pochi passi dalla stazione. Un pomeriggio di follia e di paura che è costato l’arresto a un 25enne, il quale mercoledì, dopo aver sottratto un coltello di 24 centimetri, ha tentato di fare irruzione nel vicino McDonald’s, per poi scaraventarsi su un passante, al momento ignoto, che fortunatamente è riuscito a scappare.

All’interno del fast food si era creato il panico tra i clienti e i dipendenti, i quali erano però prontamente riusciti a chiudere le porte.

Subito è partita la caccia all’uomo: il giubbotto rosso e il coltello da cucina dal manico rosso sono stati gli elementi che hanno consentito alla Polizia Locale di Ravenna di arrestare in flagranza di reato il 25enne, di origine nordafricana, per resistenza a pubblico ufficiale, tentate lesioni personali, furto aggravato e porto di oggetto atto a offendere.

È stato un uomo alla fermata del bus a dare l’allarme a due agenti della Polizia Locale, poi raggiunti da altre segnalazioni. Gli indizi erano chiari: bisognava cercare un uomo con in mano un "coltello o machete" e con un giubbotto di colore rosso. L’ultimo avvistamento era stato in via Carducci. È stato proprio il giubbotto rosso a permettere l’arresto del giovane. Individuato all’angolo tra via di Roma e via Mariani, era visibilmente agitato e teneva un oggetto in mano. Gli agenti gli hanno intimato di fermarsi, ma lui ha tentato la fuga verso via Mariani. Una volta raggiunto era riuscito a sbarazzarsi del coltello. L’ispettore ha tentato di bloccarlo, ma il giovane ha opposto resistenza con gomitate e spallate, ferendolo alla mano sinistra. La situazione ha richiesto l’intervento di altri quattro agenti, che finalmente sono riusciti a fermare il giovane e portarlo in caserma, dove si è scoperto che aveva già commesso reati di natura violenta.

A questo punto, però, restava un nodo da sciogliere: dove aveva gettato il coltello? Visionando le telecamere e tornando sul posto, gli agenti sono riusciti a ricostruire il percorso. L’arma è stata ritrovata sul davanzale di una finestra di via Mariani, e il 25enne è stato dunque portato alla Casa Circondariale di Ravenna.

l.b.