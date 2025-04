Terrore nello studio legale. Pregiudicato finisce in manette

Panico e tensione alle stelle ieri pomeriggio nel pieno centro di Ravenna. Un cittadino di nazionalità marocchina ha seminato il caos nello studio del suo stesso avvocato, sfociando in un arresto da parte della polizia locale con l’accusa di violenza privata.

Ma cosa ha scatenato questa furia inaudita? L’uomo, con un passato costellato di precedenti penali e trascorsi carcerari, per ragioni ancora avvolte nel mistero sembrava covare un profondo risentimento nei confronti del legale che lo aveva assistito in tutti questi anni. Un rancore che nei giorni scorsi si era manifestato con inquietanti episodi di pedinamento e un torrente di insulti, culminati in un’escalation di violenza proprio nel cuore pulsante della città, Piazza del Popolo.

Ma l’inferno si è scatenato ieri, quando l’uomo ha fatto irruzione nei pressi dello studio legale. Alla sua vista, il terrore si è impadronito dei presenti, tanto che l’avvocato e i suoi collaboratori si sono barricati all’interno, nel disperato tentativo di sfuggire alla sua ira.

Ma la furia dell’uomo non si è placata: con insistenza ossessiva, ha continuato a suonare il campanello, gettando nel panico la segretaria e chiunque si trovasse nei paraggi.

La situazione, ormai fuori controllo e protrattasi per interminabili minuti di angoscia, ha reso inevitabile l’intervento delle forze dell’ordine. La polizia locale di Ravenna, giunta tempestivamente sul posto, non ha potuto far altro che ammanettare l’uomo, conducendolo in caserma con l’accusa di violenza privata.

E ora? Il presunto aggressore comparirà già questa mattina davanti al giudice per l’udienza di convalida dell’arresto e un probabile processo per direttissima. A difenderlo ci sarà l’avvocato Massimo Martini. Quali saranno le sorti di quest’uomo e quali verità si celano dietro questo inquietante episodio di violenza nel cuore di Ravenna? Non è la prima volta, in città, che gli avvocati devono proteggersi dalle ritorsioni dei propri clienti. Anni fa un anziano si presentò in uno studio legale e, riuscendo ad entrare con un nome falso (Mario Tessuto, cantante in voga negli anni ’60-’70) sparò al suo avvocato con una pistola artigianale. Più di recente, un altro legale è stato aggredito nel suo studio da due persone.

Lorenzo Priviato