Terrorismo islamico, indagato a 18 anni: nel suo pc anche manuali per fabbricare esplosivi

Ravenna, 16 ottobre 2025 – Ha compiuto 18 anni, da minorenne è diventato maggiorenne. E così il giovane, già individuato quest’estate durante un’operazione nazionale sul terrorismo minorile in contesti di radicalizzazione ideologica, è ora stato collocato in comunità. A eseguire l’ordinanza di misura cautelare, emessa dal gip del tribunale dei minorenni di Bologna su richiesta della procura minorile, è stata la polizia di Stato e in particolare la Digos di Bologna. Il giovane, neo 18enne di origini magrebine, è indagato per associazione con finalità di terrorismo.

L’attività scaturisce dall’analisi effettuata dalla direzione centrale della polizia di prevenzione, anche a partire da informazioni condivise dal law enforcement internazionale, che hanno condotto all’individuazione di un giovane internauta attivo nell’acquisizione e diffusione - anche in gruppi Whatsapp - di contenuti propagandistici dello Stato Islamico.

Il giovane, di origini nordafricane, vive in provincia. È italiano di seconda generazione, con un contesto famigliare regolare alle spalle. Già durante l’estate era stato sottoposto a perquisizione su delega della Procura per i Minorenni di Bologna e le indagini si sono intensificate grazie alla collaborazione internazionale, che ha segnalato una serie di indirizzi IP italiani connessi a piattaforme digitali legate alla propaganda jihadista. In particolare, il ragazzo risultava tra gli utenti attivi dell’’Al-Raud Media Archive’, un archivio multimediale associato allo Stato Islamico che raccoglie materiali di propaganda provenienti da canali ufficiali del Califfato come la rivista Al Naba, la fondazione mediatica Al-Furqan e la radio Al-Bayan.

I tecnici della polizia postale hanno rilevato centinaia di connessioni provenienti dal suo dispositivo e secondo gli accertamenti il ragazzo diffondeva a sua volta contenuti estremisti attraverso gruppi Whatsapp, profili social (talvolta pubblici e talvolta protetti da nickname) e chat ristrette. Tra i materiali condivisi c’erano video e testi che inneggiavano alla jihad violenta, all’Islam radicale e ad azioni terroristiche ispirate sia all’Isis che ad Al-Qaeda.

Lo scorso 31 luglio, durante una perquisizione domiciliare, sono stati sequestrati il telefono cellulare e il computer del giovane. E le indagini tuttora in corso e l’analisi dei dispositivi elettronici hanno riscontrato la presenza – tra gli altri – di numerosi manuali per la fabbricazione di esplosivi ’homemade’, una vasta raccolta di materiale inneggiante al jihad violento, contenuti di esaltazione dell’Isis e di al-Qaeda, nonché testi religiosi connotati da un’interpretazione fondamentalista, facendo ipotizzare l’avvio di un percorso di radicalizzazione del giovane correlato anche da un’attività finalizzata all’autoaddestramento operativo. L’indagato, per il quale vale la presunzione di innocenza, potrà, nel prosieguo del procedimento, fornire elementi a propria discolpa che verranno valutati nell’ambito del compendio indiziario e probatorio in corso di acquisizione.