Terrorista latitante arrestato in riviera

Le autorità di mezza Europa lo cercavano da quasi un quarto di secolo. I carabinieri italiani lo hanno trovato in un resort di Milano Marittima nel quale era venuto a trascorrere le vacanze. La latitanza di Yildirim Kaya, 52enne di origine turca residente in Germania, è finita mercoledì pomeriggio tra le braccia del militari del Nor rivierasco.

Su di lui pendeva un ordine di cattura Interpol del lontano luglio 1999 con richiesta di estradizione verso la Turchia per i reati di associazione sovversiva e banda armata. Il 52enne, almeno secondo l’accusa, era stato coinvolto in un paio di attentati, in un caso con diversi morti. Sono in corso verifiche sulla ragione della sua presenza in riviera anche se l’ipotesi di una mera presenza vacanziera è la più accreditata. In ogni modo l’uomo è stato infine accompagnato in carcere a Ravenna in attesa che la corte d’appello di Bologna si pronunci per il definitivo via libera all’estradizione sulla quale l’ultima parola spetta al ministero della Giustizia.

In generale l’estradizione è un accordo di cooperazione internazionale tra Stati sovrani. In questo contesto, uno Stato consegna ad altro Stato che abbia chiesto estradizione, una persona che si trova sul proprio territorio.

L’istituto è previsto pure dalla Costituzione italiana ed è disciplinato dalla legge penale e dalle convenzioni internazionali. La legge prevede in particolare che lo Stato che chiede l’estradizione, assumerà l’obbligo di non sottoporre la persona estradata a misura restrittiva personale per un fatto precedente o diverso da quello per il quale è stata concessa l’estradizione. In tutti i casi, l’estradizione dall’Italia non può essere concessa per reati politici, motivi di razza, religione o nazionalità, per reati puniti all’estero con la pena di morte o in previsione di atti persecutori contro l’estradato.