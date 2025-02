Ravenna, terrorizzano una coppia di avvocati

Ravenna, 19 febbraio 2025 – È partito a Ravenna un processo che vede come due avvocati di un noto studio legale cittadino vittime di presunte minacce e atti persecutori da parte di due ex clienti, fratello e sorella di origine macedone residenti a Lido Adriano. La vicenda nasce da un contenzioso economico legato a una causa civile che i due avevano intentato contro l’ospedale di Ravenna per la morte del padre. Assistiti dallo studio legale, i fratelli avevano ottenuto un risarcimento di 540.000 euro, beneficiando del gratuito patrocinio. Il punto di attrito emerge nel 2022, quando l’Agenzia delle Entrate, a causa di una morosità fiscale dell’uomo, blocca l’erogazione del risarcimento, chiedendo prima il saldo di un debito di 45.000 euro. Nel frattempo, i due fratelli contestano agli avvocati la richiesta di parcelle riferite erroneamente alla causa civile contro l’ospedale. Si trattava di un errore materiale di un praticante, ma le cifre richieste erano corrette e riguardavano altre pratiche civilistiche e amministrative, seguite dallo studio negli anni in cui i due erano stati clienti. Gli ex assistiti avevano inizialmente pagato tali parcelle, salvo poi pretendere la restituzione del denaro, avanzando richieste sempre più pressanti.

Parallelamente, i fratelli avviano anche un’azione legale contestando la loro firma sui mandati professionali relativi a queste pratiche. Tuttavia, una consulenza tecnica ha confermato l’autenticità delle firme e il procedimento è pendente. Anche un esposto all’Ordine degli Avvocati, presentato dagli ex clienti, si è risolto in un nulla di fatto dopo un’attenta istruttoria. Ciononostante, nel frattempo, la tensione tra le parti è salita alle stelle.

L’estate del 2022 per i due avvocati segna l’inizio di un vero e proprio incubo: subiscono minacce di morte tramite i social, telefonate intimidatorie, pedinamenti e messaggi in cui si intima loro di restituire le somme già pagate.

Tra le minacce ricevute, indirizzate anche ai loro familiari, alcune evocano scenari inquietanti: “Farete la fine degli avvocati in Macedonia, che finiscono sotto gli alberi” oppure la promessa di bruciare lo studio. Agli atti c’è anche una foto in cui la cliente, armata di Kalašnikov, minaccia gli ex legali, che a un certo punto si vedono costretti a installare sistemi di sorveglianza all’ingresso dello studio e lungo la strada, ad avvicinarsi e a lasciare il luogo di lavoro con circospezione. In aggiunta agli atti persecutori, l’iniziale accusa di estorsione è stata poi riqualificata in esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Ieri, uno dei due legali è stato sentito in aula dal giudice Antonella Guidomei, dopo che un tentativo di accordo era naufragato in udienza preliminare. I due avvocati sono assistiti come parti civili dai colleghi Lorenzo Valgimigli ed Enrico Ferri, mentre i fratelli sono tutelati dall’avvocato Gino Moroni, che ha impostato la difesa nel tentativo di dimostrare l’indebita richiesta di pagamenti. Nel corso della deposizione, il legale ha spiegato che i due ex clienti avevano firmato mandati per diverse pratiche, e che le somme richieste erano legittime.

Tuttavia, a seguito del temporaneo blocco del risarcimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, i fratelli avevano cambiato atteggiamento, contestando le parcelle e pretendendo la restituzione delle somme già versate. Le prossime udienze sono calendarizzate per giugno e luglio, quando verranno ascoltati altri testimoni.