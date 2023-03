Terrorizzava la madre Assolto perché incapace

Insulti, minacce e perfino botte. Goccia a goccia, da 10 a 50 euro quasi ogni giorno. Così avanti per anni con un unico obbiettivo in testa: riuscire mettere le mani sui 500 euro di pensione della madre con cui abitava. Uguale a maltrattamenti in famiglia ed estorsione: accuse dalle quali il diretto interessato - un 30enne di origine straniera difeso dagli avvocati Davide Baiocchi e Filippo Zamponi - ieri mattina è stato assolto dal giudice Janos Barlotti perché non imputabile così come del resto aveva chiesto il pm Stefano Stargiotti. Determinante per l’esito del rito abbreviato, si è rivelata essere la perizia dello psichiatra Roberto Zanfini secondo cui il giovane era incapace d’intendere al momento dei fatti contestati. E’ però socialmente pericoloso: e quindi per lui è scattata la libertà vigilata con l’obbligo di seguire un idoneo percorso terapeutico. Secondo quanto contestato, le sue condotte manesche nei confronti della mamma erano iniziate nel 2017, complice dipendenza da alcol e stupefacenti tanto che il ragazzo era seguito dal Sert e dal centro di salute mentale. Secondo quanto ricostruito, si era assistiti a una escalation in concomitanza all’interruzione della terapia che il giovane seguiva. E allora giù schiaffi, calci spinte, mani al collo.

Ma anche minacce del tipo: "Ti taglio la gola, ti ammazzo". In una occasione era riuscito a strappare alla madre 6mila euro che lei aveva ricevuto per cambiare la caldaia. La donna più volte era finita in pronto soccorso, tuttavia in passato non aveva quasi mai denunciato (lo aveva fatto una sola volta salvo poi ritirare la denuncia). Nel giugno scorso, dopo essere stata costretta anche a uscire di casa terrorizzata figlio, la svolta: lui era stato arrestato. Il gip a quel punto, dopo avere convalidato l’arresto, aveva disposto i domiciliari in una idonea struttura. Quindi era arrivata la perizia psichiatrica la quale per l’imputato aveva accertato una semi-infermità non escludendo tuttavia una infermità completa per i reati contestati. Secondo la relazione del centro che lo sta seguendo ora, il suo percorso al momento procede bene.

a.col.