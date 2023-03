Terrorizzava la madre Figlio allontanato da casa

Insulti, minacce di morte, botte e persino lucchetti ai mobili di casa. Un regime di terrore domestico, almeno secondo la procura, in ragione del quale il giudice ha stabilito che l’uomo dovrà rimanere ad almeno un chilometro dalla mamma, una ultraottantenne disabile del Ravennate. Ed è proprio la condizione di disabilità della donna che ha portato a contestare al diretto interessato – un 58enne indagato per maltrattamenti e lesioni – la specifica aggravante. L’uomo, sentito mercoledì scorso nell’interrogatorio di garanzia davanti al gip Sabrina Bosi e alla presenza del suo avvocato Samuele De Luca, ha smentito i soprusi in danno della madre limitandosi a confermare un solo episodio minore della scorsa estate legato a lesioni lievissime. Tuttavia le indagini dei carabinieri coordinate dal pm Antonio Vicenzo Bartolozzi portano in altra direzione: tanto che in prima battuta erano stati chiesti gli arresti domiciliari. Determinanti per ricostruire la vicenda, si sono rivelate le parole della nipote dell’anziana: è stata lei a descrivere agli inquirenti i modi che lo zio aveva con la nonna, sia per avere raccolto le confidenze della vittima che per avere visto con i propri occhi. Dichiarazioni "attendibili e coerenti", secondo l’ordinanza del gip, dato che non sono legate...