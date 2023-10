Terza età al via il ciclo di incontri

Oggi alle 15 prende il via pomeriggio il ciclo di incontri ‘La terza età non è una malattia’. Il tema del primo incontro è ‘Rischio cadute per gli anziani: come prevenirle’. L’incontro inaugurale è in programma alla sala comunale di piazza XXV Aprile 11. Ne parleranno Maurizio Alberani, geriatra, e Luca Macrelli, fisioterapista.

Il ciclo è organizzato dalla SPI CGIL di Cervia in collaborazione con Ausl Romagna, Auser Cervia e col progetto Welfare dell’aggancio, e ha il patrocinio del Comune di Cervia.