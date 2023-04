Terza età ma non troppo, concorso fotografico dell’Auser Lugo

Anche quest’anno l’Auser Lugo propone ‘Terza età ma non troppo’, concorso fotografico attraverso cui si vuole promuovere la terza età di oggi, restituendo un’immagine lontana dagli stereotipi e ricordare come i ‘nonni’ siano una risorsa di grande valore, un patrimonio di esperienza e saggezza cui attingere, per promuovere una figura che vuole stare nel presente, viverne le energie, le passioni e gli stimoli, un grande esempio di gioia di vivere. Le iscrizioni si aprono oggi per chiudersi alle 24 del 21 luglio. La premiazione è prevista per domenica 1 ottobre al salone Estense di Lugo, per la festa dei nonni. Per ulteriori informazioni e per scaricare i moduli di iscrizione, collegarsi al link https:www.auserravenna.it20230419lugo-il-concorso-fotografico-terza-eta-ma-non-troppo.