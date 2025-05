Terzo incontro del Biciplan

Si terrà domani, giovedì 8 maggio alle 18, negli spazi di Faventia Sales, il terzo incontro del percorso partecipativo del Biciplan del Comune di Faenza. L’appuntamento sarà dedicato all’individuazione degli snodi e degli hub strategici della città: luoghi chiave per potenziare la rete ciclabile, valorizzare le connessioni esistenti e immaginare nuove funzioni in grado di rendere Faenza più inclusiva e accogliente per chi si muove in bicicletta o sceglie forme di mobilità lenta. Nei precedenti incontri sono stati esaminati i punti di forza e le criticità della ciclabilità. La partecipazione è aperta a tutti, senza prenotazione. Per informazioni, www.comune.faenza.ra.it/progetti/biciplan.