Terzo settore, incontro sulla legge

Si prevede che a breve la Regione approverà una nuova legge sul ‘Terzo settore e l’amministrazione condivisa’, pensata per integrare la norma nazionale. Da diversi mesi, infatti, si sta lavorando al testo della norma anche attraverso i suggerimenti che stanno arrivano dai principali interlocutori di riferimento. Per illustrare le novità sui temi che verranno disciplinati e confrontarsi sui contenuti della proposta legislativa martedì 10 gennaio alle 18.30 nei locali degli ex Salesiani, in via san Giovanni Bosco 1, è in programma l’incontro ‘Verso la legge regionale per il Terzo settore e l’amministrazione condivisa’. Le novità contenute nella nuova legge verranno presentati da Federico Amico, consigliere regionale di Coraggiosa, primo firmatario della proposta di legge, e Francesca Maletti, consigliera del Partito Democratico, relatrice della legge. Ci saranno anche la consigliera regionale del Pd Manuela Rontini e l’assessore comunale al Welfare Davide Agresti.