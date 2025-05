Test e camminata contro il glaucoma

Sensibilizzare sull’importanza di fare visite oculistiche periodiche per prevenire o trattare le patologie e in particolare il glaucoma, legata all’età e che può portare alla cecità. Sabato mattina un gruppo di volontari del reparto di Oculistica di Faenza saranno in piazza della Libertà dalle 8.30 alle 13.30: su un’autoambulanza sarà possibile fare lo screening del glaucoma. Ci sarà anche una camminata ludico-motoria non competitiva in centro. Dalle 8.15 registrazione, alle 9 la partenza e alle 10 l’arrivo. Lo screening sarà offerto a partecipanti e a cittadini a rischio (over 60 o con famigliarità).