Testacoda da brividi fra Faenza e Castenaso. Reno-Solarolo, derby che vale la salvezza

Si giocano in questo weekend le gare della venticinquesima giornata (ottava del ritorno), nel campionato di Eccellenza. Domani, tutti in campo alle 14.30. Sanpaimola-Osteria Grande. È a tutti gli effetti uno scontro diretto per allontanarsi dalla zona pericolo. Entrambe le rivali sono al 7° posto a quota 31, con 4 punti da amministrare sulla zona playout. I padroni di casa sono in flessione, reduci da due ko consecutivi contro Russi e Castenaso. Gli ospiti invece sono alla ricerca della continuità, dopo tre ko consecutivi senza segnare reti in trasferta. All’andata la formazione di San Patrizio espugnò Osteria Grande con una rete di Turrini.

Reno-Solarolo. Quello del ‘Nostini’ è un derby che mette in palio punti pesanti per la salvezza. I padroni di casa, senza mister Orecchia, squalificato per un turno, con 2 sconfitte e un pareggio nelle ultime 3 giornate si sono rovinati la media, e sono scivolati all’11° posto ai margini della zona playout, che ora dista 3 punti. Il Solarolo, che recupera mercoledì prossimo il match casalingo con Cava Ronco rinviato domenica scorsa per impraticabilità di campo, è al 15° posto con 24 punti a -4 dalla zona salvezza ed è annunciato in forma, soprattutto dopo gli ultimi 4 pareggi consecutivi. All’andata non ci fu storia; il Solarolo vinse infatti 4-0.

Massa Lombarda-Vis Novafeltria. Nasconde parecchie insidie la sfida del ‘Dini e Salvalai’. I bianconeri di mister Bamonte, che domenica scorsa hanno interrotto una serie di 6 risultati utili consecutivi, perdendo 2-1 a Pietracuta, e che devono rinunciare allo squalificato Braccioli, restano fuori dalla zona playout per un solo punto, peraltro da difendere coi denti. La Vis è penultima a -2 dalla zona playout, ma non ingannino le 4 sconfitte nelle ultime 6 giornate, perché gli altri due risultati sono altrettante vittorie esterne a Russi e Pietracuta. All’andata, il Massa espugnò Secchiano 3-0, grazie alla doppietta di Zannoni e al gol di Fabretti allo scadere.

Sant’Agostino-Russi. È uno scontro salvezza di capitale importanza. Il Russi, reduce da 2 importantissime vittorie consecutive contro Sanpaimola e Granamica, è in serie utile da 4 turni ed 13° con 27 punti a -1 dalla zona salvezza. Gli estensi invece, in arrivo da un solo pareggio nelle ultime 6 giornate, sono un gradino sotto, a quota 26. All’andata finì 1-1 con due rigori trasformati dai super bomber Cazzadore e Salomone.

Faenza-Castenaso. Sulla carta è un testacoda. Ma il pronostico è più in equilibrio di quanto si possa pensare. Gli ospiti, terzi della classe, vincendo col Sanpaimola, hanno appena interrotto un digiuno che durava da 6 turni. I manfredi invece, sconfitti dalla capolista, difendono coi denti il terzultimo posto che, oggi, darebbe diritto al playout. Mister Cavina ha Bertoni squalificato. All’andata finì 1-1.

Sugli altri campi. Oggi: Mezzolara-Medicina. Domani: Cava Ronco-Sampierana, Gambettola-Tropical Coriano, Granamica-Pietracuta.