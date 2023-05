’Teste di legno’ al teatro Rasi In azione la Compagnia Carlo Colla

È ripresa ieri l’attività del Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure ’Arrivano dal Mare!’. Questa decisione, presa in in accordo con l’assessorato alla cultura, questo spiegano gli organizzatori, "deriva proprio dal desiderio di poter portare un respiro in questi giorni provati dal dolore e dalla preoccupazione, un momento di sollievo e di ritrovo, in totale sicurezza; e deriva dalla convinzione che, in quanto professionisti del comparto culturale e teatrale, sia questo il miglior servizio che possiamo offrire ai nostri concittadini e alla città di Ravenna". Proprio per questo si segnala che tutti gli appuntamenti del Festival saranno a ingresso gratuito. Sarà possibile, per chi desidererà farlo, pagare il costo del biglietto in forma di offerta, così come le strutture del Festival ospiteranno forme di raccolta fondi da devolvere per la gestione dell’emergenza in corso. Ieri alla Rocca Brancaleone era in programma ’Ciapa la Gàleina’ del ’La Bottega delle favole’. Oggi la giornata si apre alla Biblioteca Classense con la presentazione del progetto ’Sixth Sense Theatre’, percorso di ricerca sul teatro sensoriale per pubblici con disabilità visiva a cura della giovane artista e regista ucraina Kateryna Lukianenko. Al pomeriggio, nuovo appuntamento alla Rocca Brancaleone, con la Compagnie Pelele.

Alle 18 appuntamento alle Artificerie Almagià con le famiglie per le ombre di Teatro Gioco Vita, in scena con il nuovo spettacolo ’Poco più in là’, adatto a bambini a partire dai 4 anni. Dalle 19.30 il Festival si sposta al Teatro Rasi con altri due ospiti di eccellenza: in scena la compagnia sarda Is Mascareddas, con l’artista Donatella Pau nei panni della signora Rossetta, rivisitazione dell’intramontabile fiaba di ’Cappuccetto Rosso’ in un monologo silenzioso per marionettista e oggetti (spettacolo per tutti, dai sei anni). Alle 21 la storica Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli, la più antica famiglia italiana di marionettisti ancora in attività, sarà in scena con la nuova produzione ’Teste di Legno’: lo spettacolo si ispira ad un vecchio canovaccio, dove le marionette, al termine della giornata, abbandonate nei loro armadi, prendono vita autonoma. Info: www.arrivanodalmare.it.