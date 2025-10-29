Testi in regalo alla Pediatria. Iniziativa delle librerie Giunti

Nuovi libri arricchiranno gli scaffali dell’angolo lettura nel reparto di pediatria dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna grazie all’iniziativa ’Aiutaci a crescere, Regalaci un libro!’ promossa ogni anno dalle librerie ‘Giunti al punto’ su territorio nazionale. Il progetto ha l’obiettivo di diffondere il piacere per la lettura fin dalla tenera età: per tutto il mese di agosto ogni cliente può scegliere di donare uno o più libri che andranno alle scuole del territorio e ai reparti di pediatria. La libreria di Ravenna ha aderito all’iniziativa per il quarto anno consecutivo, raccogliendo un totale di 1400 volumi. Le libraie dichiarano: "Ancora una volta la comunità cittadina ha risposto con entusiasmo a questo progetto cui teniamo particolarmente: regalare un libro significa progettare e sostenere insieme un percorso di crescita e benessere per ogni bambino e rappresenta un piccolo gesto di solidarietà che può essere di grande aiuto soprattutto per i piccoli pazienti che affrontano momenti difficili". I testi spaziano tra gli argomenti più vari ed è possibile personalizzare la donazione allegando una dedica o un messaggio di vicinanza. Oltre ai privati hanno aderito anche alcune aziende: "Un ringraziamento particolare va all’azienda di Alfonsine Original Parquet spa con cui collaboriamo ormai da tempo e che quest’anno ha donato al reparto di pediatria 100 albi illustrati su tematiche attuali e particolarmente apprezzate dai piccoli lettori".

Valeria Bellante