Testi in regalo alla Pediatria. Iniziativa delle librerie Giunti

Ravenna
CronacaTesti in regalo alla Pediatria. Iniziativa delle librerie Giunti
29 ott 2025
REDAZIONE RAVENNA
Nuovi libri arricchiranno gli scaffali dell’angolo lettura nel reparto di pediatria dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna grazie all’iniziativa...

Nuovi libri grazie all’iniziativa ’Aiutaci a crescere, Regalaci un libro!’ promossa ogni anno dalle librerie ‘Giunti al punto’

Per approfondire:

Nuovi libri arricchiranno gli scaffali dell’angolo lettura nel reparto di pediatria dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna grazie all’iniziativa ’Aiutaci a crescere, Regalaci un libro!’ promossa ogni anno dalle librerie ‘Giunti al punto’ su territorio nazionale. Il progetto ha l’obiettivo di diffondere il piacere per la lettura fin dalla tenera età: per tutto il mese di agosto ogni cliente può scegliere di donare uno o più libri che andranno alle scuole del territorio e ai reparti di pediatria. La libreria di Ravenna ha aderito all’iniziativa per il quarto anno consecutivo, raccogliendo un totale di 1400 volumi. Le libraie dichiarano: "Ancora una volta la comunità cittadina ha risposto con entusiasmo a questo progetto cui teniamo particolarmente: regalare un libro significa progettare e sostenere insieme un percorso di crescita e benessere per ogni bambino e rappresenta un piccolo gesto di solidarietà che può essere di grande aiuto soprattutto per i piccoli pazienti che affrontano momenti difficili". I testi spaziano tra gli argomenti più vari ed è possibile personalizzare la donazione allegando una dedica o un messaggio di vicinanza. Oltre ai privati hanno aderito anche alcune aziende: "Un ringraziamento particolare va all’azienda di Alfonsine Original Parquet spa con cui collaboriamo ormai da tempo e che quest’anno ha donato al reparto di pediatria 100 albi illustrati su tematiche attuali e particolarmente apprezzate dai piccoli lettori".

Valeria Bellante

